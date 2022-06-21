英防相召集軍工業 商議加速加碼軍援烏克蘭

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（中央社記者陳韻聿倫敦20日專電）英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今天召集13家軍工業者舉行會議，商討如何加速軍備研發生產，以利及時提供烏克蘭有助致勝的軍援。英國政府評估，俄烏戰爭恐長達數年。

英國政府5月底設立約2500萬英鎊的基金，主要用於補助國內軍工業者發展火砲及近岸、空中防衛等系統，且不排除加碼。至本月10日截止前，業者已提出近300項方案申請政府資金挹注，目前已進入審核階段。

英國國防部表示，出席今天會議的包括空中巴士（Airbus）、巴卜卡克（Babcock）、英國航太系統（BAE Systems）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、雷神（Raytheon）、紳寶集團（Saab）等企業的執行長。

出席會議的還有MBDA飛彈系統公司（MBDA）、萊茵金屬公司（Rheinmetall）、諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）、Thales UK、Leonardo、QinetiQ和Supacat。

根據規劃，能在開始執行後約4個月內投入戰場的方案將優先補助，且提案應聚焦特定需求項目，包括供應152公厘和122公厘口徑蘇聯規格武器所需彈藥，近岸自動或遠端遙控監控、打擊系統，海上和陸上後勤設施，以及可用於致命打擊、監控、電子戰和重型運輸的無人航空系統（UAS）等。

相關政策不僅有助強化烏克蘭武裝部隊戰力，也促進英國軍工業發展。

國防部資料顯示，英國已提供烏克蘭價值逾7億5000萬英鎊的軍援，項目包括M270多管火箭系統及相應的M31A1彈藥、超過5000枚新一代輕型反戰車飛彈（NLAW）、逾200枚「標槍」反戰車飛彈（Javelin）、120輛裝甲車、5座防空系統及「星光」（Starstreak）防空飛彈。

還有含防空飛彈發射器的「風暴者」（Stormer）裝甲車、新型反艦飛彈系統、電子戰設備、數以千計夜視鏡、數十座重型運輸無人機系統、超過20架155公厘口徑自走砲、全球衛星定位系統（GPS）干擾設備、反砲兵定位雷達等。（編輯：陳彥鈞）1110621