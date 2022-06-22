美國會暴動案第4場聽證5要點 官員證實川普施壓[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國聯邦眾議院今天針對2021年1月6日國會大廈遭前總統川普支持者攻擊案舉行第4場聽證會，聽取了來自亞利桑那州和喬治亞州選務官員的證詞。

以下是路透社、美國有線電視新聞網（CNN）在眾議院「1月6日襲擊事件調查特別委員會」（Jan. 6th Select Committee）這個月第4場聽證的5大重點：

● 川普說法遭打臉

聽證會開始前約一小時，川普發布聲明攻擊曾在2020年大選支持過他的共和黨籍亞利桑那州眾議會議長鮑爾斯（Rusty Bowers）。川普在亞利桑那州敗給他民主黨籍對手拜登。

川普今天聲明說，11月的一通電話中，鮑爾斯「告訴我，選舉有舞弊，是我拿下亞利桑那州」。

鮑爾斯今天在聽證會中鏗鏘有力地反駁川普聲明。他告訴特別委員會，「我確實與總統（川普）談過話，但那絕對不是對話內容」。他說：「要是有任何人在任何時間、任何地方說我曾說過選舉舞弊一事，都不會是真話。」

● 朱利安尼：有理論但沒證據

鮑爾斯同時描述，拜登獲認證贏得亞利桑那州之後，川普陣營曾試圖要求州議會，針對欺詐投票舉行公聽會。他說，川普律師、前紐約市長朱利安尼（Rudolph Giuliani）曾說，「我們有很多理論，但就是沒有證據」可證明選舉存有舞弊。

鮑爾斯在聽證會中說，既然欠缺證據，州議會就沒有理由舉行聽證。他說他不想當被別人利用的棋子，還告訴朱利安尼說，「你在要求我做出違背誓詞的事，我是不會違背我的誓言的。」

朱利安尼的律師並沒有立即回覆路透社的置評要求。

聽證會另一個重點是，委員會播放的錄影帶顯示，朱利安尼說川普陣營握有非法移民、已過世民眾在亞利桑那州投票的證據。

多位證人表示他們從未取得支持這些指控的證據。

● 選務人員遭鎖定

前喬治亞州選務人員莫斯（Wandrea ArShaye "Shaye" Moss）告訴委員會，川普和他身邊的人指控她幫忙掩蓋「被偷走」的選舉，讓她一再遭遇威脅。

莫斯說：「很多人威脅要我死，說我和母親會雙雙被抓去坐牢…幸好這發生在2020年而不是1920年…因為很多（威脅）是帶有種族歧視性的，很多是充滿仇恨的。」

她表示，川普與州務卿拉芬斯柏格（Brad Raffensperger）的通話中，18度提起她的名字。她說：「我感覺糟糕透了，彷彿都是我的錯。」

● 川普犯罪？

一個懸而為決的問題是，聽證會過後，特別委員會是否會針對川普於1月6日國會大廈爆發暴動之前在多個場合的所作所為，對他提起刑事指控。

今天的聽證中，委員會擴大有關可能犯罪活動的陳述，諸如串謀詐騙。委員會拿出共和黨全國委員會主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）一段與川普對話的證詞。

麥丹尼爾表示，川普電話中大多讓顧問伊斯特曼（John Eastman）發言。伊斯特曼電話中提及，共和黨全國委員會應在川普挑戰選舉結果的各州，協助川普選戰團隊召集「應急選舉人」。委員會成員形容這些為「虛假」選舉人名單。

麥丹尼爾形容，在代表川普上，共和黨全國委員會扮演的角色「只是幫助他們進行溝通、召集人力。但我的理解是，帶頭的是（川普）選戰團隊，我們只是扮演協助角色」。

委員會民主黨籍成員、聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）引述聯邦法官卡特（David Carter）的話說，川普可能觸犯好幾條聯邦法，包括串謀詐騙美國。

影片來源：C-SPAN

● 手交假選舉人名單？

根據委員會取得的簡訊內容，共和黨籍威斯康辛州聯邦參議員強生（Ron Johnson）幕僚詢問時任副總統彭斯（Mike Pence）的幕僚說，強生要如何將假的川普選舉人名單交到彭斯手上。彭斯幕僚則回說，強生「不應該把這種東西交到他手上」。

記者要求置評時，強生發言人推文說：「參議員並未涉入創造一份替代選舉人名單，事先也不知道這會送至我們辦公室。」

特別委員會主席、聯邦眾議員湯普森（Bennie Thompson）表示，為取得川普勝利，「施壓公僕違背誓詞，是這套劇本的主要環節」。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1110622