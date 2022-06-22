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備戰夏天供電 日本將重啟老舊燃氣電廠機組

2022/6/22 16:14
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（中央社東京22日綜合外電報導）就在日本今年夏天可能發生缺電危機前，過去因為設備老舊停機的一座燃氣發電廠，將從7月起重啟發電機組運轉協助供電。

日本放送協會（NHK）報導，雖然此舉的確能稍微改善嚴峻的備轉容量率，但預料夏天供電依舊吃緊，日本政府呼籲民眾在可能範圍內配合節電。

這座將於7月1日重啟運轉的燃氣電廠，是東京電力公司跟中部電力公司共同出資設立的JERA電力公司，位於千葉縣市原市的姉崎火力發電廠5號機，今天對媒體公開現場狀況。

姉崎火力發電廠5號機使用的燃料是液化天然氣（LNG），發電容量約60萬千瓦，可供約170萬個家戶使用；雖然屬相對大型的發電廠，但因為從開始運轉至今已45年，整體設備持續老舊，所以今年3月起停機。

不過，面對夏天可能出現電力供需吃緊情況，業者正在進行設備補強，預料可從7月1日起重啟運轉。

JERA電力公司也有意從7月1日起，讓位於愛知縣的知多發電廠5號機重啟運轉。

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日本政府資源能源廳表示，加上這些電廠提供的發電量後，雖然能提升東京電力公司、中部電力公司及東北電力公司轄內的整體備轉容量率到4%，但預料供電狀況仍相當嚴峻。

老舊發電廠容易出現設備故障，因此業者將努力做好設備檢查與維修。姉崎火力發電廠廠長龜井宏映說，電力吃緊時，哪怕只有一個發電廠停止運轉也有可能發生停電，他們會努力維持穩定的電力供應。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1110622

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