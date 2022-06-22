美駐俄使館地址 改為頓內茨克人民共和國廣場1號

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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）莫斯科當局今天表示，他們已將美國駐俄羅斯大使館大樓的官方地址，改為以烏克蘭親俄分離主義分子來命名的地址。

莫斯科市政廳在一份聲明中說：「美國駐俄大使館有一個新的官方地址。」並表示已替大使館正門前的無名開放區域命名。

莫斯科市政廳表示，大使館現在位於頓內茨克人民共和國廣場（Donetsk People's Republic Square）1號。頓內茨克人民共和國是位於烏克蘭東部的一個分離地區，莫斯科在出兵烏克蘭前不久，承認該地區獨立。

美國駐俄大使館先前的地址為大德維亞廷斯基巷（Bolshoi Devyatinsky Lane）8號。

聲明也指出，莫斯科議員提議在莫斯科地圖上紀念「頓巴斯（Donbas）的捍衛者」，因此做出此改變。俄國曾表示將在對烏克蘭的軍事行動中，解放俄語人口占多數的頓巴斯。

莫斯科市政廳表示，新地址是由近28萬人參與的公開投票選出。（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）1110622