國民黨指臨時反悔借場地 桃市府：體育活動優先借用

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（中央社記者劉冠廷、葉臻台北23日電）國民黨表示，桃園市體育局曾允諾保留8月27至28日巨蛋場館，中央黨部人員6月14日告知確定承租，沒想到體育局今天來電稱，已安排其他活動，場地無法外借；桃園市政府臨時反悔，政治打壓在野黨用心明顯。

桃園市政府今天發布聲明稿表示，國民黨是在6月14日電話洽詢場地租借，並派員至現場勘查，但過程中體育局並沒有向國民黨承辦人員回覆該時段可供租借。

桃市府表示，租借體育場應檢附場地借用申請表及活動計畫書，經體育局核可後才能借用，並非電話洽詢或口頭洽詢即可租借，國民黨今天才來文申請，尚未完成借用程序，因此體育局並無臨時拒借的情事。

桃市府說，今天有羽球體育活動借用場地，與國民黨想租借的時段重複，依據「桃園市政府體育局運動場館及附屬設施使用管理要點第8點」的使用順序規範，應以體育活動優先借用。

國民黨今天下午發布新聞稿指出，全國代表大會預定8月28日於桃園市立綜合體育館（桃園巨蛋）舉行，但昨天桃園市政府竟來電稱，原本8月27日至28日的空閒檔期，已安排其他活動，場地無法外借。

國民黨指出，黨部工作人員6月初致電桃園市體育局詢問場館租借，體育局表示8月27至28日尚未有人承租，並允諾先將8月27至28日場地保留。中央黨部人員於6月14日至場館會勘，亦告知確定承租。

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國民黨表示，經中央工作會議6月20日決議，全代會將於8月28日於桃園市立綜合體育館舉行，也發布新聞稿對外說明。但僅隔2天，今天隨即接獲體育局來電，告知8月27至28日已安排其他活動，場地無法外借。

國民黨說，原本8月27至28日的空閒檔期，在國民黨確定租借後，桃園市體育局臨時反悔，政治力介入明顯，國民黨要求桃園市政府提出具體說明，並停止一切政治打壓。（編輯：蘇志宗）1110623