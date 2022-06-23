俄減供天然氣歐盟拉警報 暫時增用燃煤因應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾23日綜合外電報導）歐盟執委會主管氣候政策副主席提孟思今天表示，十幾個歐盟國家受到俄羅斯削減供應天然氣影響。歐盟官員說，因應俄羅斯減供天然氣，將暫時轉向煤炭，但不影響長期氣候目標。

提孟思（Frans Timmermans）說，歐洲聯盟27個成員國中有10個國家已經對天然氣供應發出「預警」，這是歐盟能源供應安全法規中確定的3級危機中的第一級，也是最不嚴重的一級。

歐盟國家必須制訂計畫，管理3個級別的供應受到嚴重干擾。

歐盟官員22日說，歐盟將暫時轉向煤炭，以因應俄羅斯不斷削減天然氣供應的問題，同時又不會影響長期氣候目標。目前天然氣市場供應緊俏和價格飆升，引發各國緊急尋找替代燃料。

在入侵烏克蘭促使歐洲對莫斯科實施嚴厲制裁後，俄羅斯經由北溪一號管線（Nord Stream 1）供應至全歐的天然氣量削減至只剩40%，加深能源僵局，引發歐洲領導人指責俄羅斯。

國際能源總署（IEA）說，為了因應天然氣短缺，歐洲必須找尋取代俄羅斯能源的供應來源，同時提高能源效率和使用再生能源，包括核能在內。

國際能源總署執行董事比羅爾（Fatih Birol）在給路透社的聲明中說，隨著冬季的接近，俄羅斯可能會繼續尋找藉口削減供應或完全停止供應天然氣。俄羅斯否認削減天然氣供應是有預謀的。

德國、義大利和荷蘭已表示，燃煤發電廠可能會填補天然氣供應缺口，儘管德國準備主辦七大工業國集團（Group of Seven）峰會，並已重申雄心勃勃的氣候變遷目標承諾。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）高階官員表示，鑒於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的行動，歐洲將暫時尋求俄羅斯天然氣的化石燃料替代品。

率領歐盟執行委員參加2015年巴黎氣候協定談判的歐盟執委會國際事務和氣候金融代理主任巴德拉姆（Elina Bardram）說：「歐盟2030年和2050年的（減碳）目標仍然不變…雖然我們可能會暫時增加煤炭的使用，但長期方向是明確的。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1110623