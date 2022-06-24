烏克蘭赫松地區反俄攻擊續增 親俄官員死於爆炸

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（中央社莫斯科24日綜合外電報導）俄羅斯多家新聞社今天報導，莫斯科當局任命的一名烏克蘭南部赫松地區官員在爆炸中喪命。在俄國掌控的烏克蘭地區，親俄官員遭到一連串攻擊，這次事件是最新一起。

法新社報導，莫斯科當局指派的赫松（Kherson）地區軍民行政機構副主席斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）已向俄羅斯新聞社（RIA Novosti）證實受害者身分。

斯特雷穆索夫表示：「是的，我有一名部屬喪生。死者是青年暨運動部負責人薩夫盧琴科（Dmitry Savluchenko）。」

一名赫松地區行政單位代表告訴俄羅斯國際傳真社（Interfax News Agency）：「根據初步資料，他已喪生。一個爆炸裝置被安置在他汽車裡。」

法新社指出，自今年2月底以來，莫斯科當局掌控了烏克蘭部分地區，針對當地親俄官員的攻擊持續增加。

赫松地區喬爾諾巴伊夫卡村（Chornobaivka）一名親俄官員22日才在爆炸中倖免於難，他的汽車被放置炸彈；而赫松地區一名獄政負責人則在18日於炸彈攻擊中受傷。（譯者：陳正健/核稿：陳昱婷）1110624