關東高溫電力吃緊 日本首發「注意報」籲節電

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（中央社東京26日綜合外電報導）受到近日天氣持續酷熱影響，日本政府預估東京電力公司轄內地區的27日備轉容量率可能低於5%，今天首度發布「電力供需窘迫注意報」，呼籲各界在可能範圍內配合節約用電。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府呼籲，天氣炎熱造成中暑危險性升高，希望民眾在適當開啟冷氣同時，也能隨手關掉其他房間用不到的電源配合節電。

關東地方今天持續炎熱天氣型態，東京市中心連續兩天出現最高溫達攝氏35度的「猛暑日」。目前預測27日天氣同樣炎熱，因此使用冷氣等的電力需求將大增。

日本政府資源能源廳表示，預估東京電力公司轄內地區27日備轉容量率將低於5%，因此，首度對東京電力公司轄內地區發布「電力供需窘迫注意報」。

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日本政府經濟產業省在認為有電力供需窘迫之虞時，為了能及早呼籲各界配合節電，今年5月增設「電力供需窘迫注意報」。如果日本政府預估該電力公司即使在接受其他電力公司增援後，備轉容量率仍將低於5%以下的話，就會在前一天下午4時發布。

增設背景是日本政府今年3月首度針對東京電力公司轄內地區發布「電力供需窘迫警報」，但發布時間是前一天的晚間9時過後，造成產業界與家庭無法提前採取節電措施，招致外界批評。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110626