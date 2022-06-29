日本高溫供電拉警報 歲修電廠趕進度增援

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京29日綜合外電報導）日本東京電力公司轄內地區6月出現破紀錄高溫，造成用電量大增，迫使日本政府持續發布「電力供需窘迫注意報」；各電力公司也相繼加速火力發電廠歲修及檢查等相關作業。

「電力供需窘迫注意報」跟「電力供需窘迫警報」的差別，在於當預估隔天備轉容量率低於5%時會先發布「注意報」；如果預估隔天備轉容量率可能低於3%時，將發布「警報」強化相關對策，進一步呼籲各界配合節電。

日本時事通信社報導，如果能持續確保電力供應，有看法認為6月30日以後就能改善電力供需窘迫現狀；不過，如果氣溫又飆高、或是發電廠突發故障等情況，可能又會讓電力供應立即惡化。

日本政府與大型電力公司原本計劃在梅雨季結束後，重啟正在歲修與檢查的發電廠機組，來因應用電量激增的時期。不過，沒想到關東甲信地方破紀錄提前在6月27日結束梅雨季，迫使東京電力公司轄內地區提前籲請各界配合節電。

日本政府經濟產業省彙整得知，東京電力公司轄內地區從6月28日到7月15日間，總計會有17座火力及水力發電廠重啟運轉，到6月30日前會增加約150萬瓩、7月15日前會增加約660萬瓩發電量。

不過，這是日本政府4月預估7月後電力供需狀況時所預想，且上述電廠包括老舊火力發電廠，隱藏著突發狀況的風險。

日本政府預定從7月1日開始，睽違7年針對夏季實施全國性節電籲請。大型電力公司人士表示，今年的酷暑並不尋常，目前令人擔心的是如果持續出現「猛暑日」，民眾對電力的需求將比往年增加。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110629