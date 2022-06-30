日本火力電廠故障 關東供電雪上加霜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京30日綜合外電報導）日本關東地區因為連日酷暑用電量大增，造成供電陷入窘迫，當局一連4天發布「注意報」，呼籲各界配合節電，沒想到一座火力發電廠機組今天又無預警故障，讓窘迫供電雪上加霜。

日本經濟新聞報導，由東北電力公司等共同出資營運的勿來火力發電廠9號機（位於福島縣磐城市，最大發電量60萬瓩），今天凌晨因設備故障停機。

勿來火力發電廠主要供電給東京電力公司與東北電力公司等，其中大約30萬瓩供應給東京電力公司，目前預定在今天傍晚之前搶修恢復供電，但能否順利重啟機組運轉仍是未知數。

東北電力公司這幾天一直提供東京電力公司電力增援，勿來火力發電廠今天發生突發狀況，也可能造成東北電力公司增援電力減少。

東京電力公司今天預定重啟姉崎火力發電廠5號機（位於千葉縣，最大發電量60萬瓩），原本希望增加的發電量也因為勿來火力發電廠故障減少，為了避免發生大規模停電，除了再從其他電力公司要求增援外，也將啟動蓄電設備因應。

東京電力公司預估今天傍晚電力供需將達到「非常嚴峻」水準，下午4時的電力使用率可能高達97%，讓經濟產業省連續4天對東京電力公司轄內地區發布「電力供需窘迫注意報」。

「電力供需窘迫注意報」跟「電力供需窘迫警報」的差別，在於當預估隔天備轉容量率低於5%時會先發布「注意報」；如果預估隔天備轉容量率可能低於3%時，將發布「警報」強化相關對策，進一步呼籲各界配合節電。

產經新聞報導，雖然勿來火力發電廠發生機組故障，但東京電力公司表示，轄內地區暫無停電之虞。（譯者：黃名璽/核稿：徐睿承）1110630