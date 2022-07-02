對台軍售延遲交付 美眾院共和黨人促政府說分明

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美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國共和黨籍聯邦眾議員正推動立法，要求總統拜登政府向國會提出對台重要軍售案的詳細報告。（圖取自Shutterstock圖庫）

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國媒體報導，隨著台灣取得抵禦中國入侵所需武器的急迫性升高，美國共和黨籍聯邦眾議員正推動立法，要求總統拜登政府向國會提出對台重要軍售案的詳細報告。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這項法案今天由共和黨籍加州聯邦眾議員金映玉（Young Kim）和德州聯邦眾議員麥考爾（Michael McCaul）提出。國會議員正試圖瞭解當前環境，尤其是烏克蘭的武器需求及美國供應鏈面臨日益升高的壓力，如何影響交付武器給台灣的時間表。

美國對台軍售總額達數億美元，國會希望取得最新相關資訊。一名國會助理解釋，法案希望能「揭露」美國軍武延遲送抵台灣的原因，並想辦法加速交付武器。

國會助理說，政府被問到某些交付情況時都沒能提供答案，共和黨人對此感到愈來愈沮喪。

金映玉說：「隨著中國共產黨著眼進一步侵略，『武器出口交付解決方案法』（Arms Exports Delivery Solutions Act）能確保台灣和其他區域盟友向美國購買的國防裝備盡可能有效率地受到追蹤和交付。我會盡我所能確保美國在世界舞台上保持領導地位。」

麥考爾則提到中國加大在區域內的侵略力道所帶來的顯著擔憂，特別是針對台灣。

麥考爾說：「延遲交付國會批准的對台軍售，正削弱我們嚇阻中國攻擊的能力。中國加強挑釁台灣，此事令人極為憂心。」

新法案將要求國防部長和國務卿在明年3月之前，向國會詳細報告供應給台灣、日本、韓國、澳洲和紐西蘭且金額在2500萬美元或以上的武器移交預估日期。這些軍售案從2017年10月以來已獲國會批准，卻遲未完成交付。相關部門也必須解釋延遲交付的原因，並計劃如何加速移交。

法案也將要求相關報告說明跨部門如何支援運作能力，以便加快向台灣交付武器的系統和具體行動。

國會議員也體認到，美國因應俄羅斯入侵烏克蘭的做法，可能無法套用在中國入侵台灣一事上。

另一名國會助理指出：「我們看到美國政府在烏克蘭議題上幹勁十足，採取只在緊急情況才會出現的速度來行動，但若發生在台灣，可能要另當別論。所以必須在緊急情況爆發前先考慮到，一旦發生入侵，恐怕無法再補給台灣。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110702