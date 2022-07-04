哥本哈根商場槍擊案釀3死無恐攻跡象 凶嫌有精神病史

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（中央社哥本哈根4日綜合外電報導）丹麥首都哥本哈根的購物中心3日下午發生槍擊案，造成3人死亡。丹麥警方今天表示，已知22歲涉案男子過去有精神疾病病史，無資訊顯示這是一場恐怖攻擊行動。

法新社報導，哥本哈根警察局長湯馬森（Soren Thomassen）在記者會上表示：「精神病機構知情嫌犯身分，除此之外我無意進一步評論。」

湯馬森也表示，受害者似乎是被隨機挑選，並無資訊顯示這是一場恐怖攻擊行動，或是凶嫌有其他共犯。

警方指出，社群網站昨天晚間開始流傳有關凶嫌的影片，據知這些影片內容為真。

影片中的年輕男子拿著武器擺弄，模仿自殺的動作，並自述接受過「沒有作用的」精神病藥物。

法新社指出，據信屬於凶嫌的YouTube和Instagram帳號都已遭封鎖。

3名身亡的受害者分別是一名17歲丹麥男孩、一名17歲丹麥女孩，以及一名現居丹麥的47歲俄羅斯籍人士。

另有4人受傷，分別為19歲與40歲的丹麥女性，以及2名瑞典公民，分別為一名50歲男子和一名16歲少女。路透社報導，4人傷勢嚴重，所幸情況穩定。

槍擊案3日下午發生在繁忙的菲爾德購物中心（Field's），商場位處市中心與哥本哈根機場之間。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1110704

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