更多編輯台推薦新聞：
動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看

不斷更新／分科測驗111年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／分科測驗111年各科試題解答一覽

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
戴資穎左腿拉傷 提前退出新加坡公開賽
首頁 / 國際

熱浪來襲飆破40度 西歐林地野火頻傳[影]

2022/7/13 18:13（7/13 18:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
西歐遭到數週以來的第二波熱浪襲擊。圖為西班牙孩童們6月到海灘戲水消暑。（中央社檔案照片）
西歐遭到數週以來的第二波熱浪襲擊。圖為西班牙孩童們6月到海灘戲水消暑。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社法國波爾多13日綜合外電報導）西歐遭到數週以來的第二波熱浪襲擊，法國與英國今天面臨高溫肆虐，熱浪同時也增長了大片林地的野火火勢。

法新社報導，自10日以來，伊比利半島（Iberian Peninsula）大片地區籠罩在熱浪之下，西班牙及葡萄牙出現超過攝氏40度高溫，消防員不斷與野火搏鬥。

另一方面，當地消防隊表示，在法國南部自昨天下午以來的一場野火，燒毀了波爾多南邊800公頃的松樹林，當地有150名居民被迫撤離家園。

Embed from Getty Images
Embed from Getty Images

此外，當局表示，在歐洲最高的沙丘「皮拉沙丘」（Dune of Pilat）附近，另一起野火吞噬了約180公頃的老松樹林。

消防局安諾特爾（David Annotel）中校告訴當地媒體，作為預防措施，已連夜撤離沙丘周圍約6000名露營者。一位官員告訴法新社，為了切斷火源，消防隊員在沙地上徹夜工作。他表示，火勢已經得到控制。

對此，法國總理柏納（Elisabeth Borne）也呼籲政府官員做好準備，以因應預計會持續高達10天的熱浪。

總理辦公室在聲明中強調：「高溫會非常快速影響人體健康，尤其是特別虛弱的人。」

科學家指出，受氣候變遷影響，熱浪變得日益頻繁。隨著全球氣溫不斷升高，預料會讓熱浪變劇烈。（實習編譯：廖彥甄/核稿：嚴思祺）1110713

影片來源：FRANCE 24 English
延伸閱讀
氣候變遷致西歐6月提早出現熱浪 義大利乳牛減產1947年以來法國最早熱浪 6月如盛夏南部42.9度飆新高熱浪來襲、能源需求急增 歐洲如何填補缺口？皇帝企鵝恐從地球上消失 科學家：氣候變遷讓小企鵝不是凍死就溺死
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族