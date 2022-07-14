更多編輯台推薦新聞：
詹姆斯韋伯太空望遠鏡揭星雲奇觀 一覽距地球7600光年宇宙懸崖
科技

詹姆斯韋伯太空望遠鏡揭星雲奇觀 一覽距地球7600光年宇宙懸崖

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電上調今年成長目標 法說會重點一次看
首頁 / 國際
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報1/300
首頁 / 國際

紐西蘭提供免費口罩及快篩 防疫情擴大醫療崩潰

2022/7/14 19:25（7/14 19:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
紐西蘭在過去幾週的新增COVID-19確診病例數大幅增加，當局預測這波Omicron變異株疫情可能比第一波更嚴重。圖為紐西蘭奧克蘭市。（圖取自Pixabay圖庫）
紐西蘭在過去幾週的新增COVID-19確診病例數大幅增加，當局預測這波Omicron變異株疫情可能比第一波更嚴重。圖為紐西蘭奧克蘭市。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社威靈頓14日綜合外電報導）紐西蘭政府今天宣布免費提供口罩及抗原快篩檢測，設法防堵國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情傳播，並減輕醫療體系同時應對COVID-19和流感患者大量湧入的壓力。

路透社報導，紐西蘭在過去幾週的新增COVID-19確診病例數大幅增加，當局預測這波Omicron變異株疫情可能比第一波更嚴重。

當地的醫院體系已在努力應對看診等待時間增加和手術被迫取消等難題。

紐西蘭COVID-19應對部長維羅爾（Ayesha Verrall）透過聲明表示：「COVID-19病例和住院人數的激增、近期有紀錄以來最嚴重流感季節以及相對應的員工缺勤，毫無疑問使醫療人員和整個醫療體系籠罩在龐大壓力之中。」

擁有510萬人口的紐西蘭，今天通報新增1萬1382起COVID-19確診病例，目前全國仍有6萬8737人染疫，其中765人正在住院治療。

紐西蘭曾是因應COVID-19疫情的典範，政府對疫情的迅速反應和地理位置上的孤立，使紐西蘭在去年底以前大致免於病毒干擾。不過，政府在今年稍早放棄清零政策，因為國內大部分人口已接種疫苗，所以允許病毒傳播。

維羅爾說道，雖然清零政策不再可能，但人們應確實配戴口罩和接受檢測，若民眾或其同住家人的病毒檢測呈陽性反應則需要隔離。

紐西蘭政府正在更廣泛地提供免費口罩及篩檢，且允許藥局販售治療COVID-19的藥品，並擴大取得抗病毒藥物的標準。

維羅爾指出：「現在不是停止配戴口罩的時間點。證據告訴我們，戴口罩可以讓你感染COVID-19的機會減半。它還有助於保護你避免患上流感及其他冬季疾病。所以如果你自己不戴口罩，請為了醫療人員而配戴。」（實習編譯：王嘉瑜/核稿：陳彥鈞）1110714

延伸閱讀
中國疫情清零失敗 蘭州升級管控上海重啟方艙日本疫情快速升溫 時隔5個月單日新增再逾9萬例美國FDA授權Novavax疫苗 18歲以上族群適用台灣超額死亡世界第2低 僅次於紐西蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中國疫情清零失敗 蘭州升級管控上海重啟方艙