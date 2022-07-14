紐西蘭提供免費口罩及快篩 防疫情擴大醫療崩潰

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紐西蘭在過去幾週的新增COVID-19確診病例數大幅增加，當局預測這波Omicron變異株疫情可能比第一波更嚴重。圖為紐西蘭奧克蘭市。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社威靈頓14日綜合外電報導）紐西蘭政府今天宣布免費提供口罩及抗原快篩檢測，設法防堵國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情傳播，並減輕醫療體系同時應對COVID-19和流感患者大量湧入的壓力。

路透社報導，紐西蘭在過去幾週的新增COVID-19確診病例數大幅增加，當局預測這波Omicron變異株疫情可能比第一波更嚴重。

當地的醫院體系已在努力應對看診等待時間增加和手術被迫取消等難題。

紐西蘭COVID-19應對部長維羅爾（Ayesha Verrall）透過聲明表示：「COVID-19病例和住院人數的激增、近期有紀錄以來最嚴重流感季節以及相對應的員工缺勤，毫無疑問使醫療人員和整個醫療體系籠罩在龐大壓力之中。」

擁有510萬人口的紐西蘭，今天通報新增1萬1382起COVID-19確診病例，目前全國仍有6萬8737人染疫，其中765人正在住院治療。

紐西蘭曾是因應COVID-19疫情的典範，政府對疫情的迅速反應和地理位置上的孤立，使紐西蘭在去年底以前大致免於病毒干擾。不過，政府在今年稍早放棄清零政策，因為國內大部分人口已接種疫苗，所以允許病毒傳播。

維羅爾說道，雖然清零政策不再可能，但人們應確實配戴口罩和接受檢測，若民眾或其同住家人的病毒檢測呈陽性反應則需要隔離。

紐西蘭政府正在更廣泛地提供免費口罩及篩檢，且允許藥局販售治療COVID-19的藥品，並擴大取得抗病毒藥物的標準。

維羅爾指出：「現在不是停止配戴口罩的時間點。證據告訴我們，戴口罩可以讓你感染COVID-19的機會減半。它還有助於保護你避免患上流感及其他冬季疾病。所以如果你自己不戴口罩，請為了醫療人員而配戴。」（實習編譯：王嘉瑜/核稿：陳彥鈞）1110714