瑞士建立天然氣儲備 可望確保冬季所需

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（中央社蘇黎世31日綜合外電報導）瑞士媒體今天引述天然氣產業人士消息報導，瑞士可望確保今年冬季的天然氣供應儲備。

瑞士報紙「星期展望」（SonntagsBlick）報導，政府已指示國內天然氣供應商在鄰近國家建立天然氣儲備，相當於瑞士年能源消耗量35兆瓦時（terrawatt hours）的15%，同時確保非俄羅斯天然氣選項約6兆瓦時，這個數字相當於冬季消耗量的1/5。

報導中引述瑞士天然氣產業協會（Swiss Gas Industry Association ）的黑格林（Thomas Hegglin）表示：「區域（天然氣）公司在天然氣儲存設施建立的天然氣儲備，已達到目標的75至100%。 」

他還說：「區域公用事業也將在11月前確保規劃的選項。」

瑞士本身沒有天然氣儲存設施，而是透過鄰近歐盟國家的交易中心取得天然氣，一旦當地供應受阻也會對瑞士帶來衝擊。

路透社報導，根據官方數據，瑞士的天然氣需求相對低，占所有能源消耗量約15%。瑞士42%的天然氣供應家庭暖氣燃料所需，其餘則供應給工業、服務業、交通運輸業。

政府曾表示，瑞士直接或間接從俄羅斯進口的天然氣不到五成。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110731