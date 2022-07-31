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俄轟烏南城市至少1死 官員稱迄今最猛烈攻擊

2022/7/31 21:41
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（中央社基輔31日綜合外電報導）莫斯科當局持續攻擊在烏克蘭的綿長作戰前線，烏國南部尼古拉耶夫市（Mykolaiv）當局今天表示，俄羅斯軍隊昨晚發動大規模轟炸，造成至少1人死亡。

法新社報導，尼古拉耶夫市長森克維奇（Oleksandr Senkevych）在Telegram寫道：「尼古拉耶夫今天遭受大規模炮擊，可能是迄今最猛烈的一次。上午1時過後和5時左右都聽見大爆炸聲響。」

尼古拉耶夫州長則表示，根據初步資訊，空襲造成1死2傷。烏克蘭部隊正試圖在這個州發起大反攻。

另外，烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）和蘇米州（Sumy）鄰近與俄軍的前線地帶也被攻擊。

烏克蘭第2大城哈爾科夫的市長泰芮可夫（Igor Terekhov）表示：「今天發生一連串爆炸，據報有幾棟建築物受損。」

蘇米州州長吉維茨基（Dmytro Zhyvytskyy）表示，昨晚發生約50起空襲，導致1死2傷。

另外，莫斯科聚焦攻擊的頓內茨克州（Donetsk）的州長表示，昨天共有3名平民死於炮擊、8人受傷。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1110731

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