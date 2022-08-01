俄烏協議後 首艘烏克蘭運穀船駛離黑海敖德薩港

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（中央社安卡拉1日綜合外電報導）土耳其國防部表示，自從烏克蘭、俄羅斯與土耳其、聯合國簽下具里程碑協議後，首艘烏克蘭運穀船今天駛離黑海港口敖德薩。

土耳其國防部在聲明中說：「懸掛獅子山共和國（Sierra LeoneRazoni）旗幟，載有玉米的的貨輪Razon上午8時30分（台北時間下午1時30分）離開敖德薩（Odessa）港，前往黎巴嫩。」

聲明中說：「貨輪Razoni離開敖德薩港後，將前往黎巴嫩的黎波里（Tripoli），預料8月2日先抵達伊斯坦堡。在伊斯坦堡接受檢查後，該船將繼續接下來的行程。」烏克蘭方面表示，該船載了2萬6000噸玉米。

這艘貨輪1996年出廠，長186公尺，寬25公尺，最高載運量3萬噸。

7月22日，烏克蘭、俄羅斯兩國，與土耳其、聯合國簽下一份具有里程碑意義的協議，其目的是要減緩因為黑海糧食運輸受阻，進而造成的全球性糧食危機。

土耳其7月27日在伊斯坦堡成立一個特別聯合協調中心，負責監督出口。該中心的工作人員有來自交戰的俄烏兩國文官及軍事官員，還有土耳其、聯合國代表。

他們主要的任務包括監督烏克蘭載運穀物的船隻是否能依既定路線安全行進，以及進出黑海時是否夾帶違禁武器。

烏克蘭和俄羅斯這兩個全球最大糧食出口國交貨受阻，導致價格飆升，這讓世界上部分貧窮國家進口糧食的價格，高得令人卻步。

聯合國估計，全球有近5000萬人受到俄烏戰爭直接影響，開始面臨「嚴重飢餓」。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1110801