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OPEC+決議每日增產10萬桶 有史以來最小增幅

2022/8/3 22:45
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（中央社維也納3日綜合外電報導）石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）今天決議微幅提高產量，此舉恐讓最近出訪沙烏地阿拉伯，尋求油國組織大幅增產，以抑制飆漲油價的美國總統拜登大失所望。

法新社報導，根據OPEC+部長視訊會議後發布的聲明，這個以沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的油國組織決議9月每日增產10萬桶，遠低於之前的增幅。

國際油價本週稍早下跌，但在傳出OPEC+決議小幅增產的消息後，倫敦布倫特原油價格重返每桶100美元上方。

美國外匯經紀商安達（OANDA）分析師莫雅（Edward Moya）告訴法新社：「這個OPEC+有史以來最小增產幅度，對於解決當前全球能源危機鮮有助益。」

「即使全球經濟加速減緩，油價似乎仍將維持在每桶100美元左右。拜登（Joe Biden）政府對此將感到不悅，對改善美國和沙烏地的關係將是一大挫敗。」

Exinity首席市場分析師Han Tan指出：「每日增產10萬桶是杯水車薪。拜登政府在想到對沙烏地阿拉伯示好，卻得到這樣的結果，恐怕會感到失望，至少這次是這樣。」

OPEC+去年開始每日增產約40萬桶，並逐月更新這項增產政策直到6月。OPEC+提高7月和8月每日產量近65萬桶。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1110803

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