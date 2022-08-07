第二批貨輪駛離烏克蘭 首艘運穀船未如期抵黎巴嫩

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（中央社基輔7日綜合外電報導）烏克蘭和土耳其官員表示，4艘載著烏克蘭穀物糧食的貨輪今天駛離烏克蘭黑海港口，這是俄羅斯和烏克蘭在土耳其、聯合國斡旋下所簽署解除烏克蘭海運出口協議的一部分。

路透社報導，這4艘散貨船上運載超過16萬噸的玉米和其他糧食。

恢復穀物出口計畫由位於伊斯坦堡的聯合協調中心（Joint Coordination Centre）監督，中心內有包括來自俄羅斯、烏克蘭、土耳其和聯合國等工作人員。

聯合國警告烏克蘭穀物出口中斷，造成供給減少，價格飆漲，恐導致世界上部分地區爆發饑荒，因此於上月和土耳其斡旋俄羅斯和烏克蘭達成協議。

在俄羅斯入侵烏克蘭前，俄烏兩國合計占全球小麥出口近1/3。

聯合協調中心昨天深夜表示，已批准放行5艘船隻通過黑海航道，當中4艘船隻載運著16萬1084公噸的糧食，從烏克蘭的切爾諾莫斯克港（Chornomorsk）和敖德薩港（Odessa）出發。另外1艘則駛往烏克蘭。

土耳其國防部表示，這4艘駛離烏克蘭港口的船舶包括載運6萬6000噸玉米，前往伊斯坦堡的榮光號（Glory)，以及載運4萬4000噸玉米，駛往土耳其的伊斯肯德隆（Iskenderun）的瑞瓦威德號（Riva Wind）。

另外兩艘則是裝載4萬5000噸糧食前往中國的史塔赫里納號（Star Helena），以及運載6000噸葵花油前往義大利的穆斯塔法內卡蒂號（Mustafa Necati）。

第一批4艘運送糧食的船舶上週已駛離烏克蘭港口。

路透社報導，駐黎巴嫩烏克蘭大使館今天表示，根據上月協議第一艘駛離烏克蘭的運穀船，將不會按原訂計畫於今天抵達黎巴嫩。

根據烏克蘭官員和黎巴嫩港口當局表示，裝載2萬6527噸玉米的「拉佐尼號」（Razoni）1日駛離黑海敖德薩港，原訂今天抵達黎巴嫩北部港口的黎波里（Tripoli）。

駐黎巴嫩烏克蘭大使館今天告訴路透社，船舶有所延誤，未能在今天抵達。至於造成延誤的原因，以及最新抵達日期等細節則不得而知。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110807