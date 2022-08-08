報告指烏軍違國際法危及平民安全引反彈 國際特赦組織深表遺憾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

人權組織「國際特赦組織」4日發布報告，指控烏克蘭軍隊無視國際法，讓平民置身俄羅斯砲火之下。圖為烏克蘭軍人。（圖取自facebook.com/MinistryofDefence.UA）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦7日綜合外電報導）人權組織「國際特赦組織」4日發布報告，指控烏克蘭軍隊無視國際法，讓平民置身俄羅斯砲火之下，報告出爐後引發烏克蘭人「痛苦和憤怒」，國際特赦組織今天「深表遺憾」。

「國際特赦組織」（Amnesty International）表示，「我們完全支持我們的調查結果」，但強調「我們記錄到的烏軍行為，無一能證明俄羅斯的違法行為正當」。

「國際特赦組織」4日發布報告，稱烏軍在住宅區的學校和醫院等地點設置基地，違反國際法規定，也危及平民安全。報告公布後，引發烏克蘭不滿。

「國際特赦組織」烏克蘭分會負責人波考楚克（Oksana Pokalchuk）辭職以示抗議。烏克蘭總統澤倫斯基則說，國際特赦組織試圖「把責任從侵略者轉移到受害者身上」。

「國際特赦組織」的報告列舉一些事例，顯示烏軍似乎在哈爾科夫州、頓巴斯地區（Donbas）和尼古拉耶夫州（Mykolaiv）的19個市鎮和村落讓平民暴露在危險中。

「國際特赦組織」今天發布聲明時，拒絕收回那些評估。

聲明指出，報告「發現烏軍進駐平民居住地附近，從而可能讓平民面臨俄羅斯火力威脅」。

「我們根據國際人道法規則做出這一評估，該規則要求衝突各方儘可能避免在人口稠密區或周邊地區設置軍事目標。」

儘管如此，「國際特赦組織」承認這份報告引發相當大的反應；「針對我們發布關於烏軍戰術的新聞稿所造成的痛苦和憤怒，國際特赦組織深表遺憾」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110808