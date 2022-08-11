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COVID死亡率降9% 世衛稱評估恐受各國解禁影響

2022/8/11 13:17
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（中央社倫敦10日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天發布最新疫情週報指出，上週COVID-19死亡人數下降9%，新增確診病例數相對保持穩定。世衛也警告，這份評估恐受各國取消疫情管制措施影響。

美聯社報導，世衛表示，上週新增超過1萬4000起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡病例及近700萬確診病例。西太平洋地區通報病例數增加3成，非洲則下降46%。美洲及中東地區也下降超過2成。

中東地區死亡病例新增19%，非洲、歐洲和美洲則分別下降超過70%、15%和10%。

世衛指出，Omicron亞型變異株BA.5仍主導全球疫情，占世界最大公開病毒數據庫共享的所有病毒序列近7成；隨著BA.5的盛行，其他亞型變異株BA.4及BA.2的流行率似乎正在下降。

世衛警告，由於大多數國家放寬疫情管制措施，取消許多檢測、監測和基因定序工作，持續影響COVID-19疫情趨勢評估。

儘管如此，中國當局本週於三亞和西藏發現COVID-19病例後發布新管制措施。中國政府本週稍早關閉位於拉薩的歷代達賴喇嘛居所布達拉宮，並下令封鎖海南省會海口、海島度假勝地三亞等其他幾個城市。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：張曉雯）1110811

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