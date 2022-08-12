易曼紐痛批中國背叛信賴 讚安倍留下最棒遺產

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（中央社記者楊明珠東京11日專電）日本雜誌「文藝春秋」最新一期刊登專訪美國駐日大使易曼紐長文。他痛批中國背叛了信賴，這20年來，在根據國際規則的體系中受惠最多但也是侵犯國際規則最多的國家就是中國。

62歲的易曼紐（Rahm Emanuel）在美國政界因施政手腕剛強，有「藍波」之稱。他與美國總統拜登私交甚篤，去年拜登政府上台，他被任命為駐日大使，今年1月抵達日本履新。

對於霸權主義傾向增強的中國，易曼紐受訪時表示，這20年來，在根據國際規則的體系受惠最多的是中國，同時對於國際體系侵害最多的也只是中國。包括侵害規則、竊取他國的智慧財產等，反覆欺壓他國、做出抑制他國的行為。中國人民享受了恩惠，但在其他方面，反覆做出破壞體系的行為。

被問及斯里蘭卡陷入負債陷阱而破產，是否是中國「一帶一路」政策的犧牲者一事，易曼紐指出，不僅是斯里蘭卡，巴基斯坦、寮國、衣索比亞、尚比亞等國都為龐大債務所苦，從這個模式來看可知，任何一國都可能被中國強加的龐大債務給壓垮。

結果就是這些國家的經濟成長、潛力的萌芽都被摘除了，最大的原因是這些國家的政府做了很壞的決定。而問題的本質是，中國在透明性和說明責任的方面，都沒根據國際標準行動。

對於中國的「戰狼外交」，易曼紐表示，中國最大的弊病就是掩耳盜鈴，不願面對不合他們心意的現實。例如在立陶宛將「台北代表處」更名為「台灣代表處」一事，中國採取報復措施，降低與立陶宛的外交關係，但這讓歐洲看在眼裡，歐盟（EU）立刻出面挺立陶宛。易曼紐認為，中國的做法讓很多國家感到很疲勞。

他說，在美國有一句話說「被騙一次就不會再上當了」，而這就是美國從中國加盟世界貿易組織（WTO）所獲得的教訓。

他指出，中國全打破應遵守的規則，沒有其他國家像中國那樣進行經濟間諜行動、竊取他國智慧財產。採取違逆市場原理的方式改變規則，只做對自己有利的事，會做出這種事的唯有中國。所以，要歡迎中國加入世界的貿易市場架構或者是期待中國遵守那些規則的話，是不切實際的。

別的國家遵守規則，想歡迎中國加入（世貿市場），但中國卻自己做出背叛信賴的決定。

作為對抗中國的安全保障及經濟框架，美日印澳「四方安全會談」（Quad）所扮演的角色受到期待，但俄羅斯對烏克蘭發動侵略，印度與其他加盟國之間對於俄羅斯的看法有落差。易曼紐受訪時被問及此事時展現對Quad的信心。

他說，Quad的基礎就是維持自由開放的印度太平洋。中國對Quad有戒心，因為中國沒有同盟國，中國是孤立的事實很明顯，再加上世界不會允許中國為所欲為。這不僅是軍事上和經濟上的理由而已。美日印澳團結形成「政治力」對中國而言是一種威脅。

Quad被視為威脅並非Quad的本意，但中國將Quad視為威脅，原因在於中國認為中國的主導權將被Quad剝奪。

對於印度在Quad當中似乎不同心一事，易曼紐認為此事是可以克服的。

在受訪過程中，易曼紐多次言及「自由開放的印度太平洋」一詞。他表示，取個具哲學及戰略思維名稱的人就是日本前首相安倍晉三，現在大家都能朗朗上口，包括澳洲、日本的領導人、印度的政府官員、歐洲人等都是，這可說是安倍所留下的遺產。

易曼紐說：「『自由開放的印太』、Quad等都在安倍前首相留給我們的框架當中，我們將一步步去實行。安倍前首相真的留給我們很棒的遺產。」

今年1月初，易曼紐在赴日前接受日媒採訪時就不諱言的指出「中國既不是好鄰居，也不是促進地區利益發展的存在」。（編輯：楊昭彥）1110812