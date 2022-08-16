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澤倫斯基：札波羅熱核電廠爆災難將威脅整個歐洲

2022/8/16 12:31
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（中央社基輔15日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天警告，由俄羅斯掌控的烏克蘭南部札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠若發生「災難」，將威脅整個歐洲。

澤倫斯基在晚間演說中說：「占領核電廠的俄軍利用核電廠作為掩護，砲擊附近城市和社區。」

他說：「任何在札波羅熱核電廠發生的輻射事件，都可能影響到歐盟國家、土耳其、喬治亞和距離更遙遠的國家。一切取決於風向和風速。」

他說：「如果俄羅斯的行動導致災難發生，後果也許會衝擊到至今仍保持沉默的地區。」

法新社報導，澤倫斯基呼籲國際社會「對俄羅斯實施嚴厲的新制裁」，不要屈服於「核訛詐」（nuclear blackmail）。

他說：「所有俄羅斯軍隊必須立即從核電廠和附近地區無條件撤離。」

札波羅熱核電廠是歐洲規模最大核電廠，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，這座核電廠旋即在3月4日遭俄軍占領。

自7月底以來，札波羅熱核電廠多次被作為目標遭到砲擊，莫斯科和基輔當局互相指控是對方下令攻擊

聯合國安全理事會（UN Security Council）11日針對核電廠周邊的戰鬥召開緊急會議。

烏克蘭曾指控，俄羅斯將這座核電廠作為基地發動攻擊，並用來存放武器。（實習編譯：許珈瑜/核稿：劉文瑜）1110816

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