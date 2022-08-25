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安倍晉三辭世49天 年輕創業家號召上網獻花

2022/8/25 20:49
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（中央社記者楊明珠東京25日專電）日本前首相安倍晉三7月8日遭槍擊身亡辭世，今天滿七七49天，他的家人在東京住家舉辦超度法會。網路上，有一群新創事業經營者發起上網獻花活動，今天首日就有逾萬人獻花。

正值安倍辭世滿49天，安倍的夫人安倍昭惠、他的胞弟、首相輔佐官岸信夫等親友出席25日在東京住家的超度法會。此外，執政黨自民黨安倍派的國會議員今天也開會表達哀悼之意。

日本產經新聞報導，社群網站上有一群20多至30多歲的新創企業經營者等組成「安倍前首相數位（上網）獻花計畫執行委員會」，發起號召民眾上網獻花並留言給安倍，活動舉辦到日本政府預定舉辦安倍國喪的9月27日為止。執委會最後彙整網友的留言，送交給安倍昭惠。

這群年輕創業家之所以發起上網獻花給安倍的活動，主要是認為一般民眾即使無法親自參加安倍國葬，也希望對於日本和世界做出貢獻的安倍表達謝意和哀悼之意。

一名29歲的經營者留言寫道：「感謝安倍總理（首相）。日本在年輕人看不見希望與未來的時代，您是真正為國為民的領導人。痛失您，讓我感到悲傷不已，我們這些新創企業將透過成長，建立美好的國家。」

一名23歲的民眾留言寫道：「安倍總理，感謝您。我們會繼承您的心願，身為日本人的我將好好努力，希望能打造您所想的『美麗的國家日本』。願在天國的您保佑我們，願您在天之靈安息。」

一名62歲的民眾寫道：「安倍前首相，您是日本強而有力的領導人。我至今都還無法相信您已離世。願您從天國把日本導引上正確的道路。真的很感謝您。」

上網獻花網站的網頁有英、日文版本，要獻花的民眾可選擇菊花、百合等5種花，並留言給安倍。民眾也可以閱讀其他獻花民眾的留言。活動今天開始舉辦，截至晚間8時30分（台灣時間7時30分）許，已逾1萬6000人上網獻花。（編輯：高照芬）1110825

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