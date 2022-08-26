FBI搜川普寓所 法官下令司法部公開刪節版宣誓書

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國佛羅里達州聯邦法官今天下令司法部公開刪節版宣誓書，內容攸關FBI本月8日搜查前總統川普佛州寓所的依據，可能為這項調查和政府稍早取得的證據披露重要的新細節。

路透社報導，法官賴恩哈特（Bruce Reinhart）下令在明天中午（台灣時間27日零時）以前公布這份刪節過的文件。司法部發言人數小時前才證實，檢方已將擬議的刪節版宣誓書密封副本呈交給賴恩哈特。

在聯邦調查局（FBI）8日搜查川普位於佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）海湖俱樂部（Mar-a-Lago）寓所前，賴恩哈特批准了司法部的搜索令。這份宣誓書是概述相關證據、讓司法部有相當理由聲請搜索票的宣誓聲明。

至於刪節過的宣誓書會透露多少資訊，仍有待觀察。賴恩哈特在今天的命令中表示，司法部有正當理由讓部分文件保密，包括有必要保護證人及聯邦幹員身分、政府調查內容與策略及大陪審團資料。

賴恩哈特寫道：「政府已履行責任，表明其提議的刪節版（宣誓書）經過嚴格限縮，以符合政府進行中調查完整性的合法利益 。」

FBI在法院批准的海湖俱樂部搜查行動中帶走20多箱含有11份機密政府紀錄的箱子，其中有些標示為「極機密」。美國司法部正就川普去年1月離開白宮後是否非法攜出文件，以及是否試圖妨礙政府調查一事展開偵辦，日前的搜索是調查行動的一環。

川普指控FBI對他進行政治報復後，司法部長賈蘭德（Merrick Garland）做出不尋常的決定，證實司法部確有此一調查行動，並要求法官公布這份搜索令及列出遭查扣物品的財產收據大部分內容。

司法部拒絕公布這份宣誓書，促使「紐約時報」等媒體企業提出法律異議，要求解封宣誓書內容。

檢方上週請求賴恩哈特不要公布這份文件，說這份文件可能會破壞進行中的調查、降低證人配合意願，並為已經面臨升高威脅的FBI幹員帶來安全風險。

賴恩哈特上週首度示意，認為整份文件不需要完全保密，並要求司法部提供擬議的刪節版副本供他審查。

川普在社群媒體上呼籲解封這份文件，不過他的律師並未對此發表評論。

紐時報導，賴恩哈特本週重申，他可能會同意大量刪節這份宣誓書，坦言刪減程度可能會多到讓最終文件公布變得意義不大。

司法部發言人並未立即針對賴恩哈特的決定發表評論。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110826