歐洲能源危機蔓延 俄羅斯減少法國天然氣供應

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（中央社巴黎30日綜合外電報導）在歐洲面臨能源危機之際，法國能源供應商Engie公司表示，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）因為雙方公司在部分合約的適用性上存在分歧，已通知Engie從今天起減供天然氣。

路透社報導，能源公司Engie在聲明中說：「一如先前宣布，Engie已經確保了必要的供應量，能夠履行先前對顧客的承諾及自家公司的需求，同時也已採取數項措施，大幅降低俄羅斯天然氣工業公司中斷天然氣供應可能造成的直接財務和實質影響。」

自俄烏戰爭開打以來，俄羅斯天然氣工業公司供給Engie的天然氣大幅減少，近期的月供應量僅1.5兆瓦小時（TWh），相比之下，Engie在歐洲的年供應量超過400兆瓦小時。

法國總理柏納（Elisabeth Borne）昨天呼籲各家公司9月前制定自家節能計畫，並警告如果法國最後別無選擇須對天然氣和電力供應實施配給，到時候國內公司將最先受到打擊。

儘管法國跟部分鄰國相比，對進口俄國天然氣的依賴程度較低，僅占國內天然氣消費量的17%，但對俄國減少供應量的擔憂仍舊存在。

Engie昨天證實，公司正在與阿爾及利亞國營能源公司Sonatrach協商，討論從該國增加天然氣進口量的可能性。阿爾及利亞是石油與天然氣的主要出口國。（實習編譯：許珈瑜/核稿：陳正健）1110830