安倍國葬輿論兩極 日相岸田：將赴國會說明

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（中央社東京31日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天說，跟「世界和平統一家庭聯合會」（舊統一教）斷絕關係，「是自民黨的基本方針」。有關為前首相安倍晉三舉辦國葬引發輿論兩極意見，他將赴國會說明。

為追悼在輔選時被槍殺身亡的安倍，岸田內閣7月22日正式決定將為安倍舉辦國葬，這將是日本自二次大戰後，第2次為曾任首相者舉辦國葬。不過，日本輿論對於是否應舉辦國葬呈正反兩極意見。

另外，跟安倍遭槍殺有關，犯嫌山上徹也日前供稱，母親因為沉迷舊統一教破產，所以他對與該團體有關的安倍懷恨在心。之後，日本政壇人士紛紛與舊統一教劃清界線，岸田日前進行內閣改組，閣員與舊統一教間關係也成為任命與否考量因素之一。

日本放送協會（NHK）、產經新聞、讀賣新聞報導，日前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的岸田今天結束隔離，恢復親自處理公務。他上午出席自民黨黨務主管會議等行程後，在步入首相官邸時接受媒體記者採訪。

談到舊統一教與自民黨的關係時，岸田說，剛才在自民黨黨務主管會議上，首先確認了跟舊統一教斷絕關係是自民黨基本方針，會徹底要求自民黨籍的國會議員做到。

岸田隨後在今天舉行的記者會上，談到自民黨及閣員相繼傳出與舊統一教有所接觸時說，「聽到來自國民的憂慮與疑慮，身為自民黨總裁（黨主席）要坦率致歉」。

他還說，將以所有黨籍國會議員為對象，調查是否與舊統一教方面有所接觸，由自民黨彙整並對外公布調查結果。

至於為安倍舉行國葬引發輿論兩極看法，岸田表示，將親自出席國會的閉會審查，說明舉辦國葬的意義等細節。對各界種種意見與批評，政府都會虛心接受，「會不忘初衷仔細地說明」。

之所以要舉行閉會審查，主因在野黨方面認為政府至今對國葬舉辦的說明不夠充分，所以向執政黨方面要求岸田出席。

閉會審查意即國會在休會期間，若眾議院或參議院做出決議，兩議院的常設委員會及特種委員會可在休會時召開會議進行審查。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1110831