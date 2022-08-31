美密西西比水廠遭洪災破壞 首府進入衛生緊急狀態

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國密西西比州州長今天針對首府傑克遜（Jackson）與周邊社區發布衛生緊急狀態，因為洪水破壞水廠處理系統，水處理廠無法正常供水，導致傑克遜18萬居民沒有安全飲水可用。

昨晚洪水沖進人力短缺且維護不善的O.B. Curtis水處理廠，導致處理廠故障。緊急團隊現在讓處理廠維持40%的處理量；官員表示，明天安裝臨時幫浦後，處理量預料還會提升。

官員警告，市內許多水龍頭打開已經沒水，即便有，也是汙染或未經處理的水。州長李維茲（Tate Reeves）昨晚在記者會上表示，「我們沒有大量穩定的自來水」，他警告居民提防危機，今天並派遣國民兵（National Guard）到市內各地分發飲用水。

李維茲表示：「這座城市無法製造足夠的水來撲滅火災、確實地沖洗廁所和滿足其他重要需求。」他還說，緊急服務單位將進行「非常複雜的後勤任務」，向居民分發飲用水。

由於基礎設施老舊，7月下旬以來當局下令傑克遜居民，水必須煮沸後才能飲用。

傑克遜市政府在聲明中說，最近的暴雨加劇了危機，因為市內珍珠河（Pearl River）面臨歷史性的洪水氾濫，昨天才終於開始緩解。

根據密西西比州「克拉里恩紀事報」（Clarion-Ledger），傑克遜市長盧默貝（Chokwe Antar Lumumba）在記者會上表示：「不意外，我們的水處理系統非常脆弱，O.B. Curtis從水庫取得水，而由於河水進入廠內，我們必須改變水處理方式。」

根據密西西比州衛生單位說法，傑克遜的水處理廠維護人員或經過認證的操作員不足，無法安全地操作處理系統，因此可能讓水遭到大腸桿菌和梨形鞭毛蟲等危險生物汙染。

李維茲敦促居民不要使用水龍頭流出的水，「很多情況下，這是水庫中的原水被送進管線。聰明點，保護自己，保護家人，儲水」。

由於沒有水，傑克遜公立學校今天改以線上授課，目前沒有安排返校計畫。

白宮女發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，總統拜登已聽取相關簡報，「在他指示下，我們持續與包括市長盧默貝在內的州和地方官員保持定期聯繫，並讓大家知道聯邦政府隨時準備提供援助」。

根據密西西比州衛生單位報告，傑克遜供水系統2016年以來一直存在「嚴重缺陷」，鉛汙染的水管已有超過1個多世紀的歷史。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110831