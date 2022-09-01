俄國控烏克蘭軍隊發動攻擊 欲占札波羅熱核電廠

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（中央社莫斯科1日綜合外電報導）俄羅斯國防部和俄方支持的烏克蘭地方官員今天說，烏克蘭軍隊企圖攻占俄軍控制下的烏南札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia），派出多達60名軍人意圖前往這座歐洲最大核電廠。

路透社和法新社報導，俄國國防部聲明說，在國際原子能總署（IAEA）檢查人員抵達札波羅熱核電廠前，多達60名烏軍早晨6時搭乘小艇渡過劃分俄、烏雙方控制區的第聶伯河（Dnipro），準備從事挑釁行動以擾亂武檢人員作業。

聲明提到，俄軍「已採取措施」殲滅敵軍，包括出動了軍機。

俄國國防部並指控烏克蘭，砲擊聯合國國際原子能總署代表團的會合點以及札波羅熱核電廠。

此外，俄方扶植的烏克蘭地方官員羅戈夫（Vladimir Rogov）告訴今日俄羅斯電視台（Russia Today），烏軍在對今天稍後IAEA檢查核電廠的行動感到「不知如何是好」情況下，對核電廠發動攻擊，但烏軍突擊部隊目前已被俄軍空中武力壓制住。

烏克蘭今天也指控俄軍在聯合國武檢人員抵達前，攻擊札波羅熱核電廠所在的安赫德市（Energodar）。

安赫德市長奧羅夫（Dmytro Orlov）在通訊軟體Telegram指出，俄軍在天亮後「以迫擊砲攻擊安赫德市，也使用了自動武器與火箭」，他並公布安赫德市建物受損、濃煙直衝天際的照片。

路透社無法證實以上雙方說法。IAEA的檢查行動是為了評估目前俄、烏戰事對札波羅熱電廠一帶所構成的風險。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1110901