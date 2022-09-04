更多編輯台推薦新聞：
颱風警報期間減為中颱又變回強颱 軒嵐諾1980年後唯一
生活

颱風警報期間減為中颱又變回強颱 軒嵐諾1980年後唯一

大谷翔平達100全壘打400三振 大聯盟史上第2人
運動

大谷翔平達100全壘打400三振 大聯盟史上第2人

小威廉絲27年球后之路 從街頭打進大滿貫賽初心不變
運動

小威廉絲27年球后之路 從街頭打進大滿貫賽初心不變

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

義極右政治領袖稱制裁俄毫無作用 引發論戰

2022/9/4 21:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社義大利切爾諾比爾4日綜合外電報導）義大利極右派「聯盟黨」黨魁薩爾維尼表示，西方國家為烏克蘭遭到侵略而對俄羅斯實施的空前制裁沒有起什麼作用，此一說法引發論戰。

法新社報導，聯盟黨（League）黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）告訴RTL廣播電台（RTL Radio）：「已經過好幾個月，民眾為帳單支付兩倍、3倍，甚至4倍費用。7個月後，戰爭還繼續在打，俄羅斯聯邦府庫充實。」

他前一天推文稱：「制裁有在起作用嗎？一點也不。今天，遭到制裁的人成為贏家，祭出制裁的人屈膝告饒。」「歐洲有人顯然錯估形勢，必須重新考量戰略，以挽救義大利就業和企業。」

薩爾維尼此話一出，25日國會大選主要對手之一的中間偏左「民主黨」（Democratic Party）黨魁雷塔（Enrico Letta）推文反脣相稽道：「我覺得（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）也沒辦法把這種話說得更動聽。」

義大利主要政黨領導人預定將於今天稍晚的辯論會中作出回應。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1110904

薩爾維尼
極右領袖訪移民營 承諾不讓義大利成歐洲難民營 義大利聯合政府垮台 媒體指俄羅斯背後操控
蒲亭
土耳其總統艾爾段：願居中協調烏克蘭核電廠僵局 不怕俄切斷天然氣供應 歐盟官員稱已有充分準備
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族