義極右政治領袖稱制裁俄毫無作用 引發論戰

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（中央社義大利切爾諾比爾4日綜合外電報導）義大利極右派「聯盟黨」黨魁薩爾維尼表示，西方國家為烏克蘭遭到侵略而對俄羅斯實施的空前制裁沒有起什麼作用，此一說法引發論戰。

法新社報導，聯盟黨（League）黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）告訴RTL廣播電台（RTL Radio）：「已經過好幾個月，民眾為帳單支付兩倍、3倍，甚至4倍費用。7個月後，戰爭還繼續在打，俄羅斯聯邦府庫充實。」

他前一天推文稱：「制裁有在起作用嗎？一點也不。今天，遭到制裁的人成為贏家，祭出制裁的人屈膝告饒。」「歐洲有人顯然錯估形勢，必須重新考量戰略，以挽救義大利就業和企業。」

薩爾維尼此話一出，25日國會大選主要對手之一的中間偏左「民主黨」（Democratic Party）黨魁雷塔（Enrico Letta）推文反脣相稽道：「我覺得（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）也沒辦法把這種話說得更動聽。」

義大利主要政黨領導人預定將於今天稍晚的辯論會中作出回應。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1110904