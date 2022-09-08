印度日本2加2部長級會議 聚焦加強國防合作

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（中央社記者林行健新德里8日專電）在東亞局勢陷入緊張之際，印度與日本舉行第2屆2加2部長級會議，聚焦加強國防合作事宜。會後聯合聲明也呼籲各國依據國際法和平解決爭端，勿訴諸恫嚇或試圖片面改變現狀。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）、國防部長辛赫（Rajnath Singh），今天與日本外務大臣林芳正、防衛大臣濱田靖一，在東京舉行第2屆印度日本2加2部長級會議。

根據印度外交部公布的聯合聲明，雙方部長就攸關相互利益的區域性及全球性議題，進行坦率、具成果的討論，特別是在印度太平洋區域和烏克蘭的局勢上。

聯合聲明說，雙方認同安全挑戰形勢愈發嚴峻，需要全球通力合作方能因應，並重申印度與日本承諾共同維持以法治為基礎、尊重國家主權與領土完整性的全球秩序。

聲明強調，各國應「依據國際法和平解決爭端」，勿訴諸威嚇或試圖單方面改變現狀。

印度與日本並沒有點名任何國家，但北京近月來因美國多名政治人物訪台而升級在台灣周邊的軍事活動，造成區域緊張。

兩國部長也指出，打造自由、開放、包容、具彈性、以法治為基礎且免於恫嚇的印度太平洋區域，是印度與日本的共同戰略目標。

根據聯合聲明，日方決心在未來5年內強化日本防衛能力並爭取大幅提高國防預算以達成這項目標，現正正檢視所有必要國防選項，包括「反擊能力」在內。印度方此表示支持，並稱將加強與日本的安全及國防合作。

印度與日本現為「特別戰略暨全球夥伴」，正在積極深化此關係。

聯合聲明說，雙方部長已注意到在國防交流與合作上的進展，並對日本今年3月首次參與印度主辦的匯合海上演習（MILAN）並啟動「相互補給暨服務協定」，表示歡迎。

兩國部長也期待儘早舉辦首次的印度日本戰機演習，讓雙方未來演習更加深入與多元。

另一方面，蘇杰生在2加2會後發布媒體聲明說，雙方在會中也討論網路安全、5G應用以及戰略礦物等領域的合作。

印度與日本於2019年11月在新德里舉行首次2加2部長級會議。第3屆的2加2會議將移師印度舉行。（編輯：周永捷）1110908