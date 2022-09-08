聯準會9月是否再升息3碼 取決於期望利率目標

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾表明，即使失業增加也要打擊通膨，令本月再升息3碼似成定局。但「華爾街日報」指出，這可能還取決官員如何看待未來幾個月升息步調。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，芝加哥商品交易所（CME）資料顯示，利率期貨市場投資人昨天預期，9月20日至21日召開的美國央行政策會議，聯準會升息0.75個百分點的機率約達75%。

而聯準會官員近期公開發言或受訪，也幾乎不去反駁這樣的市場預期。

鮑爾（Jerome Powell）8月26日在美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行年會發表演說時，強調聯準會致力於調升利率到足以讓通膨從40年高點回落，「我們將繼續這麼做，直到我們確信任務完成」。

SGH宏觀顧問公司（SGH Macro Advisors）首席美國經濟學家杜伊（Tim Duy）表示，鮑爾在這場演說中的內容和語調，使得他被歸類到偏好更大力升息的一派聯準會官員中，而本月再度升息3碼符合他們的立場。

他認為鮑爾「非常不希望留下聯準會打擊通膨不力的印象」。

聯準會副主席布蘭納德（Lael Brainard）昨天在紐約一場銀行業會議上發言時，並未對本月會議希望的升息幅度表達意見；但她強調有必要升息，並把利率維持在能減緩經濟活動的水準，「只要能讓通膨降低，不管花多久時間我們都會這麼做」。

7月才上任的另一位聯準會副主席巴爾（Michael Barr）昨天在布魯金斯研究所（Brookings Institution）發表談話時也說，若讓通貨膨脹更加根深蒂固，會比升息幅度過大還要令人擔憂。

他指出，利率升高雖然會為經濟帶來「一些痛苦」，但「讓通膨繼續停留在過高水準…會糟糕許多」。

美國央行官員今年已採取1980年代初期以來最快速的升息步調，將基準的聯邦基金利率從3月時的接近0%一路升到7月時的2.25%至2.5%。

如今9月會議即將到來，央行官員是否繼6月和7月會議後再度升息3碼，很可能取決於2個主要問題：他們預期未來幾個月利率要升到多高？要採取怎樣的步驟來達到這個預期目標？

有幾位聯準會官員已經表明，希望在今年底前利率能調升到接近4%，亦即從目前水準再調升1.5個百分點（6碼）。

這可在聯準會今年所剩3場會議以不同升息幅度達成，分析師表示，偏積極的做法會是9月升息3碼，其餘2次會議各進行幅度較小升息。另個選項則是3次會議各升息2碼。

美國克里夫蘭聯邦準備銀行（Cleveland Fed）總裁麥斯特（Loretta Mester）昨天表示，她認為目前央行利率水準仍對經濟有刺激作用，因為經通膨調整後，美國實質短期利率仍為負值。

她還預期，聯邦基金利率有必要在明年初調升到略高於4%，且維持在這個水準一段時間。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1110908