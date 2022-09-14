歐盟普通法院判Google壟斷案上訴失敗 罰金略減5%

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（中央社盧森堡14日綜合外電報導）美國科技業巨擘谷歌（Google）因不滿遭歐洲聯盟指控利用Android作業系統壟斷網路搜尋並重罰天價，而提出上訴。歐盟普通法院今天大致判決Google敗訴，僅將罰金略減5%。

路透社報導，歐盟執行委員會（European Commission）2018年裁定，Alphabet子公司Google利用眾多行動裝置產品搭載的旗下Android作業系統，來強化自身在網路搜尋市場的壟斷地位；方式是透過付款給行動裝置製造大廠和行動網路電信業者，以及設下限制。因此重罰43億4000萬歐元（約新台幣1345億元）。

法新社報導，歐盟層級第二高法院普通法院（General Court）今天對Google上訴案做出裁決，表示它「大致認可歐盟執委會的裁決」，認定Google為了有利於自家搜尋引擎，而「對Android行動裝置製造商施加違法限制」。

不過基於技術因素，歐盟普通法院重新檢查Google違法行為時間後，裁定將罰金減至41億2500萬歐元（約新台幣1279億元）。Google仍可向歐盟最高法院歐洲法院（European Court of Justice）提出上訴。

儘管如此，這仍是歐盟歷來最大罰金規模。這項裁決也為主管市場競爭事務的歐盟執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）帶來一劑強心針，因為歐盟另幾起針對英特爾（Intel）和高通（Qualcomm）等科技業巨擘的訴訟今年遭遇挫敗。

維斯塔哲為了確保27國組成的歐盟有公平的市場競爭，屢以重罰打擊大型科技企業壟斷行為。

Google辯稱，歐盟執委會的判定並無事實根據，錯誤依賴指控其強制要求Android手機必須安裝Google搜尋引擎與Chrome瀏覽器的說法。

Google還主張，歐盟偏袒對手蘋果公司（Apple Inc.）、對其市場力量視而不見，因為蘋果的熱銷智慧手機iPhone顯然也規定或明顯偏好採用自家服務，例如Safari網路瀏覽器。

Google並強調，Android手機用戶可輕鬆下載對手的應用程式（app），完全未被綁住只能使用Google的產品。

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然而，歐盟與原告指出，Google利用與手機製造商簽訂合約，在Android推出初期就扼殺對手。

2013年提起訴訟的原始原告、反Google壟斷組織「公平搜尋」（FairSearch）的代表律師溫吉（Thomas Vinje）針對今天判決表示：「這顯示歐盟執委會的裁決正確。Google不再能在手機市場強加意志。如今他們可能讓他們的裝置在搜尋和其他服務上開放競爭，使得消費者能受惠於選擇增多。」（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1110914