日皇伉儷將出席英女王國葬 即位後首度出訪

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（中央社記者楊明珠東京17日專電）日皇德仁與皇后雅子今天將搭乘日本政府專機從東京羽田機場啟程，前往英國出席9月19日舉行的英國女王伊麗莎白二世國葬。這是德仁2019年5月即位後首度出訪。

日本電視台新聞網（NNN）報導，日本政府昨天內閣會議決定日皇德仁伉儷前往英國出席英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）國葬，今天日皇德仁伉儷將從東京羽田機場搭乘政府專機啟程，專機將於倫敦時間下午飛抵英國倫敦郊外的斯坦斯特德機場（Stansted Airport）。

日皇德仁伉儷預定19日出席在西敏寺舉行的英國女王國葬，20日下午返國。

日皇德仁外訪期間，其胞弟、秋篠宮將首度成為國事行為的臨時代理。

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日皇出席外國皇室的葬禮實屬罕見，但伊麗莎白二世與日本的昭和（裕仁在位）、平成（明仁在位）、令和（現今的日皇德仁）三代有深厚的交流，因此決定出席英國女王國葬。2020年伊麗莎白二世邀請日皇德仁伉儷以國賓身分訪英，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而延期。

上一次日皇伉儷出席海外皇室葬禮是1993年當時的日皇明仁（現今的上皇）與皇后美智子出席比利時國王包杜恩一世（Baudouin I）國葬，英國女王這次將是第2例。（編輯：林憬屏）1110917