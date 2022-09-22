聯準會升息效應 美國房屋銷售量跌至兩年來新低

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）全美房地產經紀人協會今天公布的產業數據顯示，在房貸利率攀升之際，美國8月成屋銷售量跌至兩年來新低，連續7個月呈下滑趨勢。

法新社報導，全美房地產經紀人協會（National Association of Realtors，NAR）指出，美國8月成屋銷售量較7月下降0.4%，包括各種房屋及公寓。

在全美房地產經紀人協會發布這項數據後，美國聯邦準備理事會（Fed）今天再宣布升息3碼，借貸利率將提高，恐進一步衝擊房市。

全美房地產經紀人協會首席經濟學家勞倫斯．尹（Lawrence Yun）指出：「房地產業對聯準會利率政策改變最為敏感，也受到最立即的衝擊。房屋銷售疲軟，反映出今年房貸利率攀升的結果。」

在先前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，美國房市一度火熱，在聯準會降息救市後，房價不斷飆高，但在聯準會今年為抗通膨開始升息後，房屋銷售受到打擊。（譯者：陳正健）1110922