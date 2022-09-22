G7外長團結挺烏 英相允諾持續軍援至戰勝俄國

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（中央社紐約聯合國總部21日綜合外電報導）英國首相特拉斯今天在聯合國大會允諾持續提供軍援，直到烏克蘭戰勝俄羅斯。G7成員國外長也證實將團結一致擴大對烏國支持，並再次確認台灣海峽和平穩定的重要性。

法新社報導，就在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令局部動員的數小時後，特拉斯（Liz Truss）成為紐約聯合國大會中率先挺身反對蒲亭的西方國家領導人。動員後備軍人清楚表明蒲亭並不急於結束這場衝突。

特拉斯說，蒲亭軍事動員凸顯俄國入侵烏克蘭是「災難性失敗」，並加強西方盟友支持基輔的決心。

這是特拉斯上任後首次出訪，她在聯合國大會中表示「在烏克蘭獲勝前，我們絕不罷休」，並稱「就在我說話之際，新一批英國武器正運抵烏克蘭。」

特拉斯說：「在衝突的關鍵時刻，只要有需要，我保證我們會維持或增加對烏克蘭的軍援。」

這位保守黨黨魁也表示，英國致力於在2030年前將國防支出增至GDP的3%，高於北大西洋公約組織（NATO）成員國允諾的2%。她也呼籲將經濟統一作為對抗侵略的有力工具。

德國等西方大國日益降低對俄國石油及天然氣的依賴，這兩種資源被視為蒲亭的關鍵籌碼。

路透社報導，日本外務大臣林芳正表示，七大工業國集團（G7）先進經濟體的外交部長今天在紐約舉行的會議中證實，他們將合作擴大對烏克蘭的支持。

蒲亭先前宣布俄國將進行自二次世界大戰以來首次戰時動員，並且併吞大片烏克蘭領土，同時揚言要動用核武器來保衛國家。

林芳正在紐約的記者會上告訴媒體：「我們再次確認G7會員國將共同努力支持烏克蘭，並對糧食及能源安全做出回應。」

此外，作為擴大對俄制裁一環，日本計劃禁止出口與化學武器有關的產品到俄國，並擴大禁止出口的俄國軍事相關組織名單。

他還表示，G7成員國再次確認了台灣海峽和平與穩定的重要性。

美國總統拜登近日表示，如果中國入侵台灣，美軍將保衛台灣，這是他在台海議題上最明確的聲明，引來中國的憤怒回應。（譯者：張茗喧/核稿：李佩珊）1110922