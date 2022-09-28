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富比世美國400大富豪榜 馬斯克擠下貝佐斯登榜首

2022/9/28 20:31（9/28 21:12 更新）
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「富比世」雜誌27日公布2022年美國前400大富豪排行榜，特斯拉執行長馬斯克首度登上榜首。（美聯社）
「富比世」雜誌27日公布2022年美國前400大富豪排行榜，特斯拉執行長馬斯克首度登上榜首。（美聯社）
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（中央社紐約28日綜合外電報導）「富比世」雜誌27日公布2022年美國前400大富豪（Forbes 400）排行榜，特斯拉執行長馬斯克以身價2510億美元（約新台幣7.98兆元），首度登上榜首。

去年第3名的臉書創辦人祖克柏身價縮水768億美元（約新台幣2.44兆元），自2014年以來首次跌出了排行榜前10名。

受到通貨膨脹和股市慘跌影響，美國前400大富豪身價總值，比去年少了5000億美元（約新台幣15.9兆元），下滑11%至4兆美元（約新台幣127.26兆元）。

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）首度登上400大榜首。儘管去年事業和生活都波濤洶湧，馬斯克財富逆勢成長。拜特斯拉股價上漲11%和太空探索科技公司（SpaceX）籌措新資金之賜，他的身價比去年增加605億美元（約新台幣1.93兆元）。

馬斯克以2510億美元身價，擠下過去4年冠軍亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），貝佐斯受到亞馬遜股價重挫27%影響跌到第2，身價為1510億美元（約新台幣4.8兆元）。

今年排名第3的是微軟（Microsoft）創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates），雖然今年稍早又捐贈200億美元給基金會，他名次上升1名。

第4和第5名依序是甲骨文董事長兼科技長艾里森（Larry Ellison）和美國傳奇投資大師「股神」巴菲特（Warren Buffett）。前者身價是1010億美元（約新台幣3.21兆元），後者為970億美元（約新台幣3.08兆元）。

2022年排行榜上損失最慘重的是臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg），他多年來首度跌出前10名，以身價577億美元（約新台幣1.83兆元）排名第11。

共有41人跌出今年榜單外，包括雅虎共同創辦人楊致遠（Jerry Yang）、Rivian執行長史卡林格（R.J. Scaringe）、以及因加密貨幣慘跌以致財富受到重創的溫克勒佛斯兄弟（Cameron and Tyler Winklevoss）。（譯者：張欣瑜/核稿：嚴思祺）1110928

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