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美警告在俄美國公民恐被徵召 呼籲儘快離開

2022/9/28 23:47
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（中央社莫斯科28日綜合外電報導）美國駐莫斯科大使館對俄羅斯境內的美國公民發出安全警告，稱俄國政府為支援烏克蘭戰爭正在進行動員，持有美俄雙重國籍者恐被徵召入伍，應趕緊離開。

美國國務院網站發布莫斯科美國大使館昨天所發的「在俄美國公民安全警報」（Security Alert for U.S. Citizens in Russia），指俄羅斯可能拒絕承認雙重國籍的美國公民身分，拒絕他們獲得美國領事協助，阻止他們離開俄羅斯，並徵召雙重國籍者服兵役。

警報稱，目前可供選擇的商業航班極為有限，且往往無法在短時間內提供。汽車和巴士的陸路路線則仍開放。若想離開俄羅斯，應盡快自行做出安排。美國大使館在協助美國公民的能力方面受到嚴重限制，而各項條件可能突然變得更有限，包括交通選擇。

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警報稱，美國公民不應前往俄羅斯旅行，而在仍有有限的商業旅行選擇之際，在俄羅斯居住或旅行的人應立即離開俄羅斯。國務院travel.state.gov頁面提供有關商業旅行的訊息。

警報稱：「我們提醒美國公民，俄羅斯並不保障和平集會和言論自由的權利。避免所有政治或社會抗議活動，不要在這類活動中拍攝安保人員。已有參加示威的美國公民遭到俄羅斯當局逮捕。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110928

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