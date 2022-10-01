拉脫維亞國會選舉 挺烏克蘭政黨可望勝選

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（中央社里加1日綜合外電報導）在鄰國俄羅斯入侵烏克蘭陰影下，拉脫維亞今天舉行國會選舉，總理卡林斯所屬的中間偏右、支持烏克蘭的政黨聯盟「新團結黨」（New Unity）可望勝選，使現任聯合政府得以繼續執政。

法新社和路透社報導，此次大選前的民調結果顯示，民粹派和保守派政黨以及社會民主派政黨和諧黨 （Harmony）有失勢跡象。和諧黨通常能夠獲得拉脫維亞俄語少數族裔的大力支持，俄裔占該國人口約1/4。

政治專家克拉史丁斯（Marcis Krastins）指出，卡林斯（Krisjanis Karins）「最有可能」成為贏家，這取決於有多少支持他的小黨能通過獲得國會席位的5%得票率門檻。

克拉史丁斯說：「俄軍入侵烏克蘭有助於卡林斯在拉脫維亞爭取選票，因為在這個時候，大家往往會同仇敵愾。」

新團結黨在最近民調中獲得13.3%支持度，領先群倫。至於在最近選舉中領先的和諧黨則獲5.1%支持，該黨因缺乏足夠盟友而無法在拉脫維亞執政。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1111001