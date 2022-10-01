更多編輯台推薦新聞：
書摘／庫存就是損失、不用的東西直接丟 斷捨離會計學
文化

書摘／庫存就是損失、不用的東西直接丟 斷捨離會計學

跟團出國旅遊要打疫苗嗎？在海外確診怎麼辦？QA一次看
生活

跟團出國旅遊要打疫苗嗎？在海外確診怎麼辦？QA一次看

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿
生活

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

拉脫維亞國會選舉 挺烏克蘭政黨可望勝選

2022/10/1 22:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社里加1日綜合外電報導）在鄰國俄羅斯入侵烏克蘭陰影下，拉脫維亞今天舉行國會選舉，總理卡林斯所屬的中間偏右、支持烏克蘭的政黨聯盟「新團結黨」（New Unity）可望勝選，使現任聯合政府得以繼續執政。

法新社和路透社報導，此次大選前的民調結果顯示，民粹派和保守派政黨以及社會民主派政黨和諧黨 （Harmony）有失勢跡象。和諧黨通常能夠獲得拉脫維亞俄語少數族裔的大力支持，俄裔占該國人口約1/4。

政治專家克拉史丁斯（Marcis Krastins）指出，卡林斯（Krisjanis Karins）「最有可能」成為贏家，這取決於有多少支持他的小黨能通過獲得國會席位的5%得票率門檻。

克拉史丁斯說：「俄軍入侵烏克蘭有助於卡林斯在拉脫維亞爭取選票，因為在這個時候，大家往往會同仇敵愾。」

新團結黨在最近民調中獲得13.3%支持度，領先群倫。至於在最近選舉中領先的和諧黨則獲5.1%支持，該黨因缺乏足夠盟友而無法在拉脫維亞執政。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1111001

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
烏克蘭申請加入北約 俄軍失守烏東重鎮利曼