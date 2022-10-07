國際原能署署長：札波羅熱核電廠當然屬於烏克蘭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔6日綜合外電報導）國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）今天訪問基輔時指出，俄羅斯掌控的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠「當然」屬於烏克蘭。

葛羅西在記者會提到這個烏克蘭國營核能機構表示：「對我們來說，既然它是烏克蘭的設施，當然隸屬於烏克蘭國家核電公司（Energoatom）。」

法新社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）本週下令政府接管這個位於烏南的歐洲最大核電廠營運工作。

札波羅熱核電廠附近地區近幾個月以來頻遭砲擊，俄烏相互指控對方發動攻擊，加深各界對引發核災的憂慮。

葛羅西前往俄羅斯之前到訪烏克蘭首都基輔，他表示「在這家核電廠的安全和防護…以及技術操作下…我們將繼續遵循與烏克蘭達成的協議」。

他說：「我們是依循國際法的國際組織，你們相當清楚這一點，國際法不容許侵吞之事。」

在俄羅斯之前的侵略中，烏克蘭北部的車諾比（Chernobyl）附近發生戰事，1986年的一次爆炸導致周圍大片地區受到核污染。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1111007