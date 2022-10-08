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協助烏克蘭支撐經濟 IMF批准13億美元應急資金

2022/10/8 21:08
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）今天表示，執行董事會已批准烏克蘭申請的13億美元額外應急資金，以協助烏克蘭在抵抗俄軍入侵的情況下支撐經濟。

路透社報導，這筆資金將由國際貨幣基金董事會上月批准成立一個處理糧食短缺的應急貸放新計畫支應。國際貨幣基金表示，烏克蘭並要求在基金董事會參與下監督這項計畫，以強化政策承諾並進一步催化捐款國的支持。

國際貨幣基金總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在推特貼文歡迎這項決定，文中說，「對於協助催化迫切需要的捐款國支持及為一項成熟的資金計畫舖路，這不可或缺」。

喬治艾娃在稍後發表的聲明中說，目前在財力上支持烏克蘭的會員國政府已誓言，要確保烏克蘭有能力為目前積欠國際貨幣基金的債務支付利息。

國際貨幣基金表示，2月24日爆發的俄烏戰爭已造成「嚴重的人類苦難以及經濟受創」，因此預估，烏克蘭2022年國內生產毛額（GDP）將萎縮35%。

烏克蘭總統澤倫斯基對國際貨幣基金表示感謝，並表示，上述資金將在14日撥交烏克蘭。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1111008

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