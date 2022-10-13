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聯大譴責俄併吞烏領土 美促各國表態拒武力侵犯

2022/10/13 11:21
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（中央社紐約12日綜合外電報導）聯合國大會（UN General Assembly）今天以壓倒性票數通過決議，譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭部分領土。美國總統拜登表示，投票結果已向莫斯科當局發出「明確訊息」。

法新社報導，聯合國大會以143國贊成、5國反對的票數通過決議，儘管美國採取重大外交努力尋求對莫斯科的明確譴責，但中國、印度、南非及巴基斯坦等35國仍棄權。

這項決議「譴責俄羅斯聯邦在國際認可的烏克蘭邊界內舉行其所謂公投」，並譴責俄國總統蒲亭上個月宣布試圖非法吞併烏克蘭4個州。

決議也呼籲所有聯合國成員及國際組織，切勿承認俄國宣布的任何邊界變化，並要求莫斯科當局「立即無條件撤銷」所做的決定。

拜登在白宮聲明中指出，投票結果顯示俄國「不能把一個主權國家從地圖上抹去」。

聲明指出：「俄國攻擊『聯合國憲章』（UN Charter）核心原則的舉動，正在破壞國際和平與安全的基礎，所有人都很清楚這場衝突的利害關係，世界已經發出了明確的訊息來回應。」

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）敦促所有國家發出一個訊息，即世界「不會容忍以武力奪取鄰國的土地。」

她說：「今天是俄國入侵烏克蘭，明天可能就是另一個國家的領土受侵犯，下次可能就輪到你，你會對聯合國大會有何期待？」

這次聯合國大會的投票結果，與3月譴責俄羅斯入侵烏克蘭時大致相同，但反對俄國的多了2票。

在今年3月棄權的孟加拉、伊拉克和塞內加爾，這次都投票贊成譴責俄國。

美國在說服南非和印度花費了特別大的努力。尤其印度與美國的夥伴關係日益成長，同時和俄國在歷史上的關係密切。印度擁有聯合國安全理事會（UN Security Council）非常任理事國席位，在安理會表決譴責俄國時投棄權票。（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1111013

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