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IMF：地緣緊張若釀全球貿易分裂 亞太受損最嚴重

2022/10/28 22:15（10/28 22:32 更新）
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國際貨幣基金警告，地緣政治緊張若造成全球貿易體系分裂，亞太地區承受的損失會比其他地區大。圖為上海外灘一景。（路透社）
國際貨幣基金警告，地緣政治緊張若造成全球貿易體系分裂，亞太地區承受的損失會比其他地區大。圖為上海外灘一景。（路透社）
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（中央社北京28日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）今天警告，地緣政治緊張若造成全球貿易體系分裂，亞太地區承受的損失會比任何其他地區來得大。

CNBC報導，IMF發布研究報告指出，如果美國最近對中國實施的晶片制裁，造成受影響的產業貿易中止，以及若其他區域的非關稅貿易壁壘上升至「冷戰時期水準」，那麼亞太各國的國內生產毛額（GDP）可能因此減少逾3%，是全球經濟預估一年損失規模的2倍。

IMF還提到，在亞洲各國，因貿易減少而被迫收縮的各項產業，可能出現高達7%的就業人口平均降幅。

IMF亞太部主任錫利瓦桑（Krishna Srinivasan）在新加坡召開的記者會上表示：「貿易不確定性增加及限制性措施增多，如此發展下去，終究會加劇成世界分裂的破碎情勢。」

「亞洲因為是全球供應鏈的關鍵參與者，因此可能蒙受慘重損失；在一個破碎化的世界，亞洲可能比其他任何地區損失更多。」

2018年美中貿易戰期間，全球破碎化跡象已浮現，但此後又冒出更令人擔憂的跡象，例如俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭。IMF表示，針對俄國的制裁措施，讓各方貿易關係存在的不確定性又增加了。

IMF指出，不只貿易限制措施本身，貿易相關政策的不確定性，也會妨礙經濟活動，因為企業可能暫停聘僱和投資，新公司也會延緩進入市場的時間。

例如IMF發現，2018年美中貿易緊張，2年後造成投資減少大約3.5%。而貿易破碎化，對於亞洲新興市場及負債水準較高的企業，帶來的衝擊也更大。

IMF還說，它的研究雖然聚焦於貿易破碎化帶來的衝擊，但可能還有其他更深層的不利因素，例如「金融連結鬆脫」。

IMF表示，金融破碎化，可能產生金融部位迅速平倉而冒出的短期成本，以及因為資產多元化降低而出現的長期成本，外來直接投資減少則會造成生產力成長放緩。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1111028

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