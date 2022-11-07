俄猛轟烏基礎設施 基輔市長：完全斷電就得撤離

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俄軍近來發動多波飛彈攻擊，並出動無人機轟炸烏克蘭基礎設施。圖為基輔民眾6日在黑暗中走過巷道。（路透社）

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（中央社基輔6日綜合外電報導）俄軍近來發動多波飛彈攻擊，並出動無人機轟炸烏克蘭基礎設施，烏克蘭基輔市長稍早警告，如果完全斷電，基輔居民應該做好離開城市的準備。

英國廣播公司（BBC）報導，近幾週來，俄羅斯密集空襲烏克蘭重要基礎設施，導致數以百萬計烏克蘭人斷斷續續地停電和停水。

俄羅斯攻擊發電廠和線路，破壞和摧毀烏克蘭約40%的能源系統。

另一名市府官員警告，在完全停電的情況下，供水和汙水處理系統也將停止運作。

規範戰時人道待遇國際準則的「日內瓦公約」（Geneva Conventions）明定，不應對「民生設施」發動攻擊。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在烏克蘭電視台發表談話時說，俄羅斯針對基礎設施發動攻擊是「恐怖主義」和「種族滅絕」。

克里契科表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「要的不是我們這些烏克蘭人。他要領土，他要的是沒有我們的烏克蘭」。

「這就是為什麼現在發生的一切（對基礎設施發動攻擊）是種族滅絕。他的目標是讓我們死亡、凍死，或讓我們逃離，這樣他就可以拿下烏克蘭。」

基輔冬季平均溫度低於攝氏零度，夜間甚至還會進一步下滑。

克里契科說，有關當局正在盡一切努力，確保用電和供水正常，但同時也在為不同情況做好準備。

基輔安全當局主管特卡楚克（Roman Tkachuk）在通訊軟體Telegram附和市長的說法。

他強調，市政府官員已在擬定計畫，但「目前還沒有討論撤離的理由」。

基輔居民表示，他們知道供電可能中斷，物資也會變得稀缺。

30歲居民德米特羅（Dmytro）告訴BBC，他兩週前開始計劃離開基輔，以免情況變得更糟。他已儲備好燃料，購買發電機，準備舉家搬到基輔郊區的祖父母家。

他說：「我知道最終將會無電可用。」

36歲居民阿納斯塔西亞（Anastasia）則說，即使斷電，她也會留在這座城市。

她說：「我們捍衛國土的戰士都睡在地上，所以即使沒有暖氣，我們還是會設法留在自己的公寓裡。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1111107