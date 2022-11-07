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烏克蘭頓內茨克持續激戰 澤倫斯基：俄軍損失慘重

2022/11/7 06:29（11/7 07:48 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基6日指出，俄軍持續猛攻烏克蘭東部的頓內茨克地區，但俄軍在當地損失慘重。圖為烏克蘭士兵6日在頓內茨克巴赫姆特駐守。（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）
烏克蘭總統澤倫斯基6日指出，俄軍持續猛攻烏克蘭東部的頓內茨克地區，但俄軍在當地損失慘重。圖為烏克蘭士兵6日在頓內茨克巴赫姆特駐守。（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）
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（中央社基輔6日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天指出，俄羅斯軍隊仍持續猛攻烏克蘭東部的頓內茨克地區，但他們在當地損失慘重，且俄軍也正準備對烏克蘭能源基礎設施發動新的攻勢。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在他的晚間談話影片中表示：「俄羅斯對於頓內茨克地區（Donetsk）的猛烈攻擊仍持續中。敵人在那裡蒙受慘重損失。」

澤倫斯基還說，他認為俄國「正集中軍力和相關手段，可能會再度對我們的基礎設施發動大規模襲擊，能源基礎設施首當其衝」。

美聯社報導，澤倫斯基今天也向烏克蘭全國發表談話說，國內約有450萬人沒電可用。

他呼籲烏克蘭人咬牙忍過這段艱苦時期，「我們必須熬過這個冬天，到了春天會比現在更為堅強茁壯」。（譯者：陳彥鈞）1111107

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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