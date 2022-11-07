華爾街日報：拜登幕僚與俄國高層秘密通話 希望降低核武衝突風險

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）「華爾街日報」（WSJ）今天報導，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）曾與俄羅斯高層通話，但未對外公開，美方希望降低俄烏戰爭對外蔓延或升級成核武衝突的風險。

華爾街日報引述美國和盟國官員的說法報導，美國總統拜登的國安最高幕僚蘇利文近幾個月與俄國克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）和俄羅斯國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）秘密通話，沒有對外公開。

白宮對此不予置評，回應相關報導提問時，僅以美國國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）聲明回說「人們會聲稱很多事」。

華爾街日報報導，官方未提供相關通話日期或次數。

近月美俄官員高層聯繫鮮少對外公開，華府先前堅稱，任何有關終結俄烏戰爭的會談，都應是俄國與烏克蘭舉行。

路透社報導，西方指控俄國升高核武的威脅言論，俄方最近在沒有提供證據下，一再指控烏克蘭打算動用放射性武器「髒彈」（dirty bomb）。

烏克蘭否認有此計畫，美國和其他西方國家也表示，俄國可能計劃自導自演，以此作為升高衝突的藉口。俄國則反控西方「助長挑釁行動」。

蘇利文4日曾到烏克蘭首都基輔，承諾華府會一直「堅定不移」支持烏克蘭。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1111107