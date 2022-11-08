中資企業擬收購Elmos晶片廠 傳德經濟部建議擋下
2022/11/8 18:25（11/8 18:54 更新）
德國媒體披露，德國政府打算批准中國收購位於多特蒙德的晶片製造商Elmos。（圖取自Elmos官方網頁elmos.com）
（中央社柏林8日綜合外電報導）消息人士今天表示，德國經濟部已向內閣提出建議，稱政府應阻止中資企業收購晶片製造商Elmos的晶片廠，因為收購案會對國家安全構成威脅。
路透社報導，消息人士還說，禁制令等較為溫和的措施，不適合用來應付已確認的危險。
總部位於德國多特蒙德（Dortmund）的Elmos昨天表示，德國政府可能出手阻擋這場售予瑞典晶片商Silex的交易，Silex是北京賽微電子（Sai Microelectronics）控股的子公司。
消息人士透露，德國經濟部與政府正研擬一項針對中國的戰略，重點放在減少單方面依賴中國、鼓勵多樣化、保護基礎建設和防止技術外流。
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Elmos主要生產汽車晶片與零件。先前傳出，由於Elmos公司擁有的技術並非最先進，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和經濟部傾向核准這宗併購案，有別於近期對其他爭議性收購案的審慎態度。
「商務日報」（Handelsblatt）日前報導，德國國內安全監察機構「聯邦憲法保護局」（Office for the Protection of the Constitution）也反對這項收購，稱一旦中國掌控關鍵產能，北京就可能向德國施壓。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1111108
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