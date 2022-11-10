俄棄赫松後烏奪回12村鎮 拜登：證明俄軍真有問題

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俄羅斯9日下令自烏克蘭赫松市撤軍。圖為被俄軍控制的赫松市港口。（路透社）

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（中央社基輔10日綜合外電報導）俄羅斯昨天宣布從烏克蘭南部赫松市撤軍後，烏克蘭過去一天已收復12個村鎮。美國總統拜登表示，俄羅斯從赫松巿撤軍，證明莫斯科在這場戰爭中「確實有問題」。

●俄軍棄守赫松市 烏克蘭24小時收復12村鎮

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）今天表示，烏軍過去一天收復12個聚落和城鎮共逾200平方公里土地。他說，烏軍自從10月1日以來已經在赫松州（Kherson）俄占區推進約36公里，解放了逾40個聚落，並且強調，「我們繼續依照計畫推進攻勢」。

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）9日命令俄軍撤離第聶伯河（Dnipro River）西岸的赫松市，此舉意味俄軍在軍事行動上遭遇一大挫敗。赫松本來是開戰9個月以來俄軍唯一占領的州府。

●俄軍棄守赫松巿 拜登：證明俄軍真有問題

美國總統拜登9日在華府對記者說：「這證明他們，俄羅斯、俄軍真的有問題。」他指的是俄方從赫松巿撤軍。

拜登還說：「在外交政策領域，我希望我們將繼續以這種兩黨合作的方式，來對抗俄羅斯對烏克蘭的侵略。」

●英國防部：很快對烏交付額外1000枚地對空飛彈

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）9日與北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）一同在英格蘭東南部視察烏克蘭部隊訓練狀況時宣布，將再提供烏軍1萬2000組適用於極端寒冷天氣的睡袋。

英國國防部當天稍晚指出，很快將完成運交額外的1000枚地對空飛彈給烏克蘭武裝部隊，且這批設備包括發射器與飛彈，能擊落包括俄羅斯無人機和巡弋飛彈在內的空中目標。

●台灣青年曾聖光所屬烏克蘭部隊：基輔辦儀式追悼

25歲的曾聖光於8月19日加入烏克蘭喀爾巴阡山（Carpathian Sich）武裝部隊步槍營，本月2日於烏東與俄軍交戰時受傷而陣亡。他所屬部隊9日表示，曾聖光的遺體已運至中部城市第聶伯羅（Dnipro），將於首都基輔為他舉辦追悼儀式。

●俄印尼使館：蒲亭不親自出席G20峰會

大使館禮賓主任陶姆斯卡亞（Yulia Tomskaya）說：「我能證實（外交部長）拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將率俄羅斯代表團出席20國集團（G20）會議。蒲亭（Vladimir Putin）總統的計畫仍在安排中，他可能線上參與。」

G20峰會15日到16日在印尼峇里島（Bali）舉行，外界揣測蒲亭是否出席。然而近日俄國在與烏克蘭戰爭中頻傳失利，蒲亭決定不出席G20峰會，可能是要避免在會中受到西方譴責。（譯者：何宏儒）1111110