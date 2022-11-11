美國期中選舉1 / 共和黨可能參眾兩院全勝 分析：美中關係更緊繃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡11日專電）美國期中選舉開票仍在進行，星媒分析，共和黨料將贏得眾議院多數席次，也可能掌控參議院，未來美中關係恐更加緊繃。

美國8日的期中選舉開票工作尚未結束，目前共和黨在聯邦眾議院贏得的席次領先原本占多數的民主黨；聯邦參議院的部分，民主黨目前拿下48席，共和黨49席。

「海峽時報」（The Straits Times）今天引述專家分析，共和黨可能在參、眾兩院全勝，未來美國與中國關係恐更為緊繃。

儘管美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平預計14日將利用20國集團（G20）領袖峰會於印尼峇里島召開機會，舉行雙邊會談，也難對雙邊關係發展走向產生重大改變。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中國計畫項目主任孫韻（Yun Sun）表示，「寄望一場拜習會就能反轉或拯救雙邊關係，不切實際」。

報導指出，美國期中選舉結果對美中關係整體方向才有比較大的影響。雖然部分競爭激烈的選舉結果尚未確定，但共和黨在國會選舉取得多數席次將使華府對北京立場更為強硬；比起民主黨，共和黨對中國的態度傾向更加鷹派。

政治風險諮詢公司「歐亞集團」（Eurasia Group）美中關係專家艾希頓（Anna Ashton）說，民主黨在眾議院看起來在對中國相關的活動上，是一股和緩力量，而共和黨對中國採取強硬立場，並傾向透過更積極的作為來嚇阻中國挑釁。

另一方面，共和黨掌控眾議院也會壓縮白宮行事空間。孫韻分析，拜登將面臨較少彈性，特別是在他尋求跟中國達成和解的議題或在試圖管控緊張情勢上，「共和黨將限縮拜登政府的選項與空間」。

艾希頓舉例，可能成為下任眾議院外委會主席的共和黨眾議員麥考爾（Michael McCaul）一直大力推動美國增加對台灣的防衛支持，以強化嚇阻中國入侵。麥考爾也呼籲加強對中國取得美國科技的限制。

也有其他共和黨議員持相同立場。艾希頓指出，有望成為眾議院軍委會新任主席的羅傑斯（Mike Rogers）有意推動強化美國印太司令部在區域內對抗中國的準備。

她說，預期共和黨籍的眾議員未來將提出聚焦中國的議程，涵蓋議員關切的眾多廣泛議題；這代表的是，有更多來自眾議院的壓力要對中國政策採取更為積極的態度。

而儘管共和黨只取得眾議院多數席次，參議院由民主黨掌控，國會也不太可能會阻礙通過對中國更強硬的法案。艾希頓認為，對於推動與中國有關、強化美國競爭力及安全的法案，兩黨在參議院較有跨黨派共識。

除了推動對中國更強硬的法案或政策外，分析家指出，共和黨眾議員還可能組更多國會訪團到台灣訪問。孫韻表示，這可能導致美中關係面臨更多壓力。

艾希頓說，儘管美國政策在根本上沒有改變，但預期接下來幾年，美對中關係將變得更不穩定。

不過，分析家認為，拜習會將有助降低緊張情勢風險。拜登已表明，希望在會談時，明確畫出雙方的紅線。

孫韻表示，「如果他們可以聚在一起，看著對方，談論有關台灣的議題」，理解危機管控的需要且對雙邊關係中的危機有共識，「我會認為這是項勝利」。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎也持相同觀點。他認為，若美中雙方至少摸清彼此的想法，降低誤判可能性，這就是一項正向發展。

拜登上任20個月來，曾與習近平有過5次通話，但這次預計在峇里島舉行的拜習會將是兩人首度面對面會談。（編輯：周永捷）1111111