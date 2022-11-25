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俄羅斯入侵烏克蘭
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嚴冬逼近俄羅斯轟炸癱瘓電網 烏克蘭忙恢復供電

2022/11/25 12:48
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（中央社基輔24日綜合外電報導）俄羅斯發射數十枚巡弋飛彈打擊烏克蘭已遭癱瘓的電力網絡後，烏克蘭今天努力恢復遭切斷的水電服務給數以百萬計烏克蘭民眾。

法新社報導，烏克蘭境內能源系統瀕臨崩潰，俄羅斯系統性轟炸電力網絡後，數以百萬計民眾近幾週來一直飽受緊急停電之苦。

世界衛生組織（WHO）警告將出現「危及生命」的後果，還估計會導致數以百萬計民眾離開家園。

截至今天晚間，也就是俄羅斯空襲轟炸基輔超過24小時後，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）說，6成民宅仍遭遇緊急停電，所幸市府官員表示供水已完全恢復正常。

但基輔地區軍事管理局（Kyiv Regional Military Administration）局長兼基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）表示，俄軍的轟炸在基輔近郊維什戈羅德市（Vyshgorod）已造成7人喪命。

日前才被烏方收復的南部赫松市（Kherson）一名高階官員說，當地今天發生新一波攻擊，造成至少4人罹難。

烏國檢察官今天也表示，當局在赫松一帶已發現共9處俄方施刑地點，以及「432具遭殺害的平民遺體」。

俄羅斯攻擊烏克蘭電網之際正值冬季降臨，首都基輔低溫逼近攝氏零度。

烏克蘭指控俄軍在攻擊中發射約70枚巡弋飛彈和無人機，導致10人死亡、約50人受傷。

但俄羅斯國防部否認攻擊基輔市內的任何目標，堅稱是烏克蘭和外國防空系統造成損失。

俄國國防部說：「基輔市內的目標沒有受到任何攻擊。」（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1111125

#烏克蘭
#俄羅斯
#基輔
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